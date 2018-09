HDwireless stellt zweite Generation seines erfolgreichen Systems vor

Zu Beginn des letzten Jahres präsentierte HDwireless den Prototypen eines GPS gesteuerten Antennen-Trackers. Nach erfolgreichen Testläufen wurde eine Erstserie von Trackern hergestellt. So unterstützte das System empfängerseitig Drahtloskamera-Übertragungen mit Livebildern aus Fahrzeugen heraus oder auch den hochfrequenten Richtfunk mit Relais-Flugzeugen über sehr große Distanzen. Unter dem Namen HDwireless GPS-Antennen-Tracker wurde die exakte und automatisierte Empfangstechnologie bei zahlreichen Projekteinsätzen auch zur Maximierung der Funkreichweiten eingesetzt. Auf Grund der positiven Einsatzerfahrungen entwickelt HDwireless aktuell eine erweiterte Version des Trackers mit neuen Funktionen in Hard- und Software. Neben der bekannten präzisen räumlichen Ausrichtung stehen dem HF-Techniker dann alle Informationen zur Signalstärke, Ausrichtung und Hardware-Überwachung zur Verfügung. So befindet sich der GPS-Antennen-Tracker für einen bestmöglichen Empfang der Kamera- und Datensignale häufig abgesetzt auf einer Hubarbeitsbühne in sehr großer Höhe. Die Programmoberfläche wird zukünftig alle relevanten Betriebsdaten grafisch aufbereitet anzeigen. Das System bildet auch die aktuellen Positionen der im Einsatz befindlichen Drahtloskamera-Systeme via Google Earth ab. Das „Traveled Path Recording“ zeichnet kontinuierlich alle GPS-Positionen für die Analyse in der laufenden Produktion auf und stellt diese in der geografischen Karte dar. Mittels Web Access werden die Produktionsdaten über das Internet ortsungebunden bereit gestellt für ein transparentes Monitoring. Die Markteinführung des neuen Systems wird zu Beginn des vierten Quartals in 2018 erfolgen.