GLP plant neue Vertriebsstruktur für die Schweiz

GLP arbeitet derzeit an einer umfassenden Neuausrichtung der Vertriebsstrukturen in der Schweiz.

Karlsbad, 13. August 2019: Die GLP – German Light Products GmbH, einer der führenden Hersteller von hochwertiger und innovativer Lichttechnik für professionelle Anwendungen, ordnet im Rahmen der globalen Wachstumsstrategie das Vertriebsgebiet Schweiz neu und gibt hierzu vorab eine neue Handelspartnerschaft bekannt.

Mit Wirkung zum 1. August 2019 erweitert die Nova Event GmbH das Vertriebsnetz von GLP in der Schweiz. Die ASL Electronic AG mit Sitz in Basel ist seit 1. Juli 2019 nicht mehr Exklusiv-Distributor für GLP in der Schweiz.

Bis auf Weiteres stellen ASL und Nova Event die Verfügbarkeit von GLP-Produkten sowie den Zugang zu professionellem technischem Service in der Schweiz zuverlässig sicher.

Schweizer Kunden erreichen den Vertrieb der Nova Event GmbH wie folgt:

Nova Event GmbH

Rifeldweg 4

4322 Mumpf AG

Telefon: +41 62 876 12 42

E-Mail: info@nova-shop.ch

Die Firma ASL Electronic AG ist wie folgt zu erreichen:

ASL Electronic AG

Solothurnerstrasse 50

4053 Basel

Telefon: +41 61 365 40 40

E-Mail: asl@asl.ch

Über GLP (German Light Products)

GLP wurde 1994 von Udo Künzler in Karlsbad gegründet und gehört zu den führenden Herstellern von hochwertiger und innovativer Lichttechnik und hat sich in den letzten Jahren zum Marktführer im Bereich LED-Technik für die Theater- und Eventbranche entwickelt. Mit der mehrfach ausgezeichneten impression-Serie hat GLP einen Standard in der Beleuchtungsbranche geschaffen, der weltweit von führenden Lichtdesignern eingesetzt und geschätzt wird. Mit einer stetig wachsenden Produktpalette gibt GLP Designern rund um den Globus umweltfreundliche und energieoptimierte Scheinwerfer an die Hand, die keinerlei Einschränkungen in Kreativität und Leistungsfähigkeit verlangen. Mit dem Ankauf von G-LEC und der Eröffnung von Niederlassungen in Los Angeles, Hong Kong, Großbritannien und Schweden konnte GLP in den letzten Jahren seine weltweite Marktposition weiter stärken und ausbauen.

Quelle: German Light Products