GLP BEGRÜßT DAS PLASA-PUBLIKUM MIT EINER BLENDENDEN VORFÜHRUNG

Während in der weltweiten Krisensituation, ausgelöst durch die Corona-Pandemie, die internationale Veranstaltungswirtschaft weitestgehend zum Erliegen gekommen ist, wird im transnationalen Erasmus+-Projekt ready4future an der Identifizierung der in Zukunft essenziellen Kompetenzen von Soloselbständigen in der Veranstaltungsbranche gearbeitet. Das Weiterlesen …