GITEX in Dubai: HARTING präsentiert intelligente Lösungen für die Elektromobilität

Automatischer Ladeassistent KUKA sorgt für selbstständiges Laden / innogy Ladesäule leicht zu bedienen

Espelkamp / Dubai, 7. Oktober 2019 — Die HARTING Technologiegruppe präsentiert auf der diesjährigen GITEX Technology Exhibition auf dem Etisalat-Stand (6. bis 10. Oktober 2019 in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate) wie automatisches Laden funktioniert. Etisalat ist ein staatliches Telekommunikationsunternehmen der Vereinigten Arabischen Emirate, das Telefon- und Internetdienste anbietet. Nebenbei treibt Etisalat Technologien der Zukunft, wie die Cloudnutzung und die Nutzung des Internets der Dinge, voran.

HARTING präsentiert in Dubai gemeinsam mit Partnern Lösungen für die Zukunft der Elektromobilität. So unter anderem den automatischen Ladeassistenten von KUKA. Der Ladeassistent des Augsburger Automatisierungsspezialisten KUKA führt die HARTING Ladestecker sensorgeführt in die Fahrzeugsteckdose ein und beendet den Ladevorgang, sobald die Batterie des Antriebs den nötigen Stand erreicht hat. Die intuitiv zu bedienende innogy Ladestation ist sowohl vernetzt als auch sicher und verlässlich. Neben dem höchsten Standard an Datenschutz bieten die Steuerungselemente ein Maximum an Bedienkomfort.

Das Thema Erneuerbare Energien wird in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in den anderen Golfstaaten in Zukunft immer stärker in den Fokus rücken, da diese Staaten sich langfristig von der Öl-Abhängigkeit lösen wollen. HARTING hat zum Thema Elektromobilität passende Lösungen im Portfolio und will damit die Chance nutzen, Kunden aus der Region zu gewinnen, wie Dominik Nimmesgern, General Manager HARTING Middle East, erklärt

HARTING ist Direktlieferant (Tier 1) für BMW und die Volkswagen-Gruppe. Für den Porsche Taycan liefert HARTING länderspezifische Ladekabel für den AC- und DC-Spannungsbereich. Darüber hinaus arbeitet die Technologiegruppe mit fast allen Autoherstellern weltweit zusammen. In zwei Produktionswerken in Sibiu (Rumänien) sowie einem Produktionswerk in der benachbarten Kleinstadt Agnita fertigt HARTING vor allem elektrische und elektronische Industrie-Steckverbinder, Ladekabel Mode 2 und Mode 3 für E-Fahrzeuge und Ladesäulen, Aktuatoren für diverse Applikationen im Fahrzeug, Kommunikations- und Hybrid-Steckverbinder. Rumänien ist der größte ausländische HARTING Produktionsstandort.

