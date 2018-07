DER VERANSTALTUNGSTECHNIK-DIENSTLEISTER GAHRENS + BATTERMANN BAUT SEINE MARKTPOSITIONIERUNG IN HAMBURG WEITER AUS UND NIMMT CHRISTIAN KOSTIUK IN DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG AUF.

Als einer der führenden Spezialisten im Bereich der Veranstaltungstechnik und Eventdienstleistungen deutschlandweit ist GAHRENS + BATTERMANN seit vielen Jahren auch mit einer Niederlassung in Hamburger vertreten. Seit dem 16. Juli 2018 hat GAHRENS + BATTERMANN den Geschäftsbetrieb und die Mitarbeiter der Hamburg Showtechnik HST GmbH, einer der großen Hamburger Anbieter für Veranstaltungstechnik, übernommen.

Die in Hamburg geborenen Brüder Christian und Torben Kostiuk haben die Hamburg Showtechnik HST GmbH gemeinsam mit Oliver Sperling über 20 Jahre erfolgreich auf dem Hamburger Veranstaltungs-Markt positioniert. Nun wird sie in die Hamburger Niederlassung von GAHRENS + BATTERMANN integriert. Mit der Übernahme des Geschäftsbetriebs mitsamt seinem Team wächst GAHRENS + BATTERMANN weiter und baut im Hamburger Raum seine Position als einer der führenden Veranstaltungstechnik-Dienstleister aus.

Als zuverlässiger Partner führt das G+B Team die bestehenden Geschäftsbeziehungen der Hamburg Showtechnik HST GmbH weiter und übernimmt in diesem Zuge die Betreuung einiger Hamburger Top-Locations sowie nationaler Großveranstaltungen von HST.

Entwicklung in der G+B Führungsebene: Christian Kostiuk wird zukünftig die Geschäftsführung von GAHRENS + BATTERMANN mit seiner Persönlichkeit und seinen Branchen- sowie Marktkenntnissen verstärken. Er betreut weiterhin seinen bestehenden Kundenstamm und wird sich gemeinsam mit Jörg Hendrichs, ebenfalls Geschäftsführer bei GAHRENS + BATTERMANN, dem unternehmensweiten Neukundenvertrieb widmen. Oliver Sperling wird zukünftig als Leiter der Niederlassung Hamburg den Kunden im Hamburger Raum mit seiner Fachkompetenz zur Verfügung stehen.

Das G+B Team heißt Christian Kostiuk, Oliver Sperling und das gesamte HST Team herzlich willkommen und freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.