Ne tzwerken, interaktive Formate kennenlernen und innovative Trends entdecken, all das bieten die MEET GERMANY FOREN. GAHRENS + BATTERMANN begleitet die diesjährige Veranstaltungsreihe als Partner und stellt den Eventteilnehmern interaktive Softwarelösungen und kreative Designmöglichkeiten vor.

Am 14. November findet das MEET GERMANY FORUM in Dresden statt. Das Team um Geschäftsführerin Tanja Schramm lädt zwischen 8:00 Uhr und 14:00 Uhr in die Eventlocation Kraftwerk Mitte – Stromwerk zum entspannten Networking ein. Zwischen Businessfrühstück und -lunch stellen rund 40 Aussteller aus ganz Deutschland ihre Dienstleistungen und Trends rund um die Veranstaltungsbranche vor. Auch in Dresden ist GAHRENS + BATTERMANN wieder mit den Produktbereichen G+B Interactive® und ATOMIC Rental Solutions dabei, um den Veranstaltungsplanern der Region die zukunftsorientierten Software- und Dekobaulösungen zu präsentieren.



Um das MEET GERMANY FORUM Dresden zu besuchen, können sich Interessierte Veranstaltungsplaner hier anmelden: https://meet-germany.network/event/meet-saxony/ Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, zu beachten ist jedoch die No-Show-Gebühr von 25,00 €.

So war es beim letzten MEET GERMANY FORUM in Frankfurt

Am Vormittag des 26. Septembers lud das MEET GERMANY Team zum FORUM in die Location Westhafen Pier 1 in Frankfurt am Main ein. In den modernen Veranstaltungsräumen waren zahlreiche beleuchtete ATOMIC-Säulen in verschiedenen Designs aufgestellt. Sie boten nicht nur besondere Akzente in der Raumgestaltung, sondern wiesen mit gefrästen Sonderpanels auch die einzelnen Regionen des FORUMS aus. Weitere Designpanels, kreative Gestaltungsmöglichkeiten und konkrete Anwendungsbeispiele konnten die Gäste im Ausstellerbereich von GAHRENS + BATTERMANN kennenlernen, genauso wie die Softwarelösungen von G+B Interactive®.

Dominik Jakob, Sales G+B Interactive®, hatte darüber hinaus die spannende Aufgabe, seine interaktiven Softwaretools im Pecha-Kucha-Format vorzustellen. Das bedeutet, die eigene Dienstleistung in einer Kurzpräsentation mit zehn Slides à 30 Sekunden innerhalb einer Gesamtzeit von 5 Minuten vorzustellen. Bei der Vielfalt an Softwarelösungen, die G+B Interactive® bietet, keine einfache Aufgabe, die er jedoch zur Begeisterung der Gäste erfüllt hat. Die spezielle MEET GERMANY Event-App konnten die Eventteilnehmer während der gesamten Veranstaltung selbst entdecken. Die App beinhaltet eine Agenda, alle Informationen rund um das FORUM sowie mehrere Feedbackfunktionen. Mittels der Live-Voting-Funktion wurden die Veranstaltungsgäste aktiv in einzelne Vorträge eingebunden. Zum Thema „Wie setze ich digitale Medien bei meinem Event passgenau ein?“ informierte Dominik Jakob die Teilnehmer der Expertentalks über weitere Softwarelösungen von G+B Interactive® und ihre Einsatzmöglichkeiten.

Das MEET GERMANY FORUM in Frankfurt begeisterte mit innovativen Formaten, kreativen Trends

sowie qualifizierten Ausstellern und Besuchern in gewohnt entspannter „Du“-Atmosphäre.