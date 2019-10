GAHRENS + BATTERMANN begrüßt die Herbst-Azubis 2019

Der Herbst ist da und wie jedes Jahr starten zu dieser Jahreszeit deutschlandweit tausende junge Menschen in ihre Ausbildung. Auch der nationale Eventdienstleister GAHRENS + BATTERMANN konnte in diesem Jahr wieder viele Berufseinsteiger begrüßen. Insgesamt 25 Azubis traten in den Monaten August, September und Oktober ihren ersten Ausbildungstag bei G+B an.

Das G+B Team nimmt die Auszubildenden in Empfang

Zum Ausbildungsstart freuten sich besonders die Ausbilder bei G+B, ihre neuen Schützlinge in Empfang zu nehmen. So erwartete den ein oder anderen neuen Azubi eine kleine Überraschung am ersten Tag – von Schultüten und Süßigkeiten über Konfetti bis hin zum gemeinsamen Pizzaessen oder einem Begrüßungsgrillen. In den einzelnen Niederlassungen und Abteilungen haben die Ausbilder über die Jahre kleine Rituale etabliert, um die Auszubildenden im G+B Universum willkommen zu heißen.

Neue Eindrücke und aufregende Projekte ab dem ersten Tag

Langeweile kommt bei GAHRENS + BATTERMANN nicht auf, was die ersten Tage der neuen Azubis zeigen. Nach dem ersten Onboarding starteten die Azubis direkt ins Geschehen. So durften die vier Auszubildenden Fachkräfte für Veranstaltungstechnik der Niederlassung Berlin bereits nach wenigen Tagen auf der IFA 2019, die weltweit führende Messe für Consumer Electronics und Home Appliances, die vom 4. bis 9. September in der Messe Berlin stattfand, erste Praxiserfahrung sammeln. Die Auszubildende zur Veranstaltungskauffrau der Niederlassung Düsseldorf schnupperte einen Tag beim Aufbau auf der Gamescom 2019 rein und entdeckte viele Highlights auf der LOCATIONS Messe in Düsseldorf. Auch die auszubildende Veranstaltungskauffrau in Hannover freute sich über einen Besuch der Opening-Veranstaltung der EMO 2019, während alle gemeinsam jeweils in ihrer Abteilung direkt ins Team und die anstehende Arbeit eingebunden wurden.

Große Projekte und viele neue Eindrücke in den ersten Ausbildungstagen und -wochen lassen die Azubis deutschlandweit mit vollem Elan in die ereignisreiche Ausbildungszeit starten. Das gesamte G+B Team freut sich über den Zuwachs und wünscht einen guten Start sowie eine erfolgreiche Ausbildung.

GAHRENS + BATTERMANN – spannender Ausbildungsbetrieb mit Perspektiven

Als mittelständisches Unternehmen legt GAHRENS + BATTERMANN besonderen Wert auf die gute Ausbildung junger Berufseinsteiger. Was in jüngster Zeit wieder durch die IHK bestätigt wurde. Gleich zwei Auszubildende des Ausbildungsjahres 2019 wurden am 18. September bei der IHK Bestenehrung für Ihre besondere Leistung ausgezeichnet, da beide ihre Abschlussprüfung als jeweils Beste in ihrem Ausbildungsberuf bestanden haben. Das G+B Team ist stolz und freut sich, dass die Junior Project Manager auch weiterhin das Team unterstützen.

An insgesamt zehn Standorten deutschlandweit bildet der Eventspezialist GAHRENS + BATTERMANN die Fachkräfte von morgen in folgenden Berufen aus:

Veranstaltungskaufmann/-frau

Fachkraft für Veranstaltungstechnik

Fachkraft für Lagerlogistik

Mediengestalter/-in Bild und Ton

Kaufmann/-frau für Büromanagement

Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation

Auch für 2020 sucht GAHRENS + BATTERMANN motivierte Berufseinsteiger, die sich den Abenteuern der Veranstaltungsbranche stellen. Hierzu befinden sich bereits viele Stellenangebote für den Ausbildungsstart 2020 auf der Website des Eventdienstleisters.

Quelle: GAHRENS + BATTERMANN GmbH & Co. KG