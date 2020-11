Fortführung der Corona-Studie: Veranstaltungsmarkt erneut gebremst

Neustart im Sommer 2020 schuf mit innovativen Konzepten jedoch die Basis für einen Weg aus der Krise

Frankfurt am Main, 5. November 2020 – Nach dem Neustart der deutschen Tagungs- und Kongressbranche im Sommer 2020 wird sich die eingeleitete Erholung des Marktes in Folge des jüngst beschlossenen „Lockdown light“ weiter verzögern. Im Auftrag des GCB German Convention Bureau e.V. und des Europäischen Verbandes der Veranstaltungs-Centren e.V. untersuchte das Europäische Institut für Tagungswirtschaft EITW die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Veranstaltungsmarkt in Deutschland. Auch wenn die aktuelle Entwicklung die Wiederbelebung des Marktes erneut verschiebt: Innovative Konzepte und das Verantwortungsbewusstsein der Branche schaffen eine gute Grundlage für die Zukunft des Tagungs- und Kongressstandortes Deutschland.

Neustart der deutschen Veranstaltungswirtschaft im Sommer 2020

Nach dem ersten Corona-bedingten Lockdown im Frühjahr konnte die deutsche Veranstaltungswirtschaft seit den Sommermonaten teilweise neu starten. Je nach Bundesland und abhängig davon, ob die Veranstaltung in geschlossenen Räumen oder im Freien stattfand, waren Meetings, Tagungen und Kongresse unter Einhaltung bestimmter Hygiene- und Sicherheitsstandards wieder möglich. Laut Ergebnissen der EITW-Befragung hatten 87,3 Prozent der Tagungsstätten ihren Betrieb nach dem Lockdown vom Frühjahr wieder aufgenommen. „Veranstalter, Location-Betreiber, Hoteliers und Dienstleister haben dabei mit überzeugenden Hygienekonzepten Verantwortung übernommen und gezeigt, wie sicheres Tagen unter Pandemie-Bedingungen möglich ist“, sagt Matthias Schultze, Managing Director des GCB. „Insbesondere hybride Veranstaltungsformate, die Präsenz- und Online-Teilnahme verbinden und eine große Vielfalt neuer Technologien einsetzen, haben sich in den letzten Monaten sehr stark entwickelt und verbreitet.“

Tagen unter neuen Bedingungen

Nach dem Restart haben sich die Kapazitäten und die Buchungslage in den Veranstaltungsstätten bundesweit deutlich verändert. Aufgrund des erhöhten Platzbedarfs zur Einhaltung von Mindestabständen hat sich das durchschnittliche Sitzplatz-Angebot der Tagungshotels, Kongresszentren und weiteren Locations von je 936 auf 230 Plätze um rund 70 Prozent verringert. Bei den Größenklassen durchgeführter Tagungen und Kongresse sind daher auch eindeutig die kleinen Formate als Gewinner zu sehen. An fast dreiviertel der Tagungen, Kongresse und Seminare nach dem Neustart haben 20 bis 50 Personen teilgenommen. Große Veranstaltungen fanden nicht oder nur sehr eingeschränkt statt. Insgesamt hätten ohne den seit 2. November bundesweit geltenden neuen „Lockdown light“ im Jahr 2020 ca. 30 Prozent der Veranstaltungen mit ca. 25 Prozent der Teilnehmer*innen gegenüber dem Vorjahr stattgefunden. Mit Blick auf die aktuelle Buchungslage für die Monate Oktober, November und Dezember 2020 prognostizieren die Veranstaltungsstätten, dass sie jeweils ungefähr ein Drittel des Veranstaltungsvolumens des Vorjahres 2019 erreichen – zum Befragungszeitpunkt waren jedoch die neuerlichen Beschränkungen noch nicht bekannt. „Ein wirtschaftlicher Veranstaltungsbetrieb ist aufgrund der stark eingeschränkten Kapazitätsauslastung und der Corona-bedingten Mehrkosten nicht möglich. Für die Betroffenen, die Vielzahl der stark unter Druck stehenden Unternehmen und die Fachkräfte der Branche, sind deshalb die finanziellen Hilfsmaßnahmen unerlässlich“, so Ilona Jarabek, Präsidentin des EVVC. „Der Neustart der Veranstaltungswirtschaft im Sommer war zudem wichtig, um dem Bedürfnis der Menschen nach persönlicher Begegnung nachzukommen. Daran gilt es, so bald wie möglich wieder anzuknüpfen – mit Konzepten zu sicherem und verantwortungsbewusstem Tagen in den Veranstaltungsstätten.“

Veränderte Ausgangslage für die Zukunft

Die Daten der neuen Meeting- & EventBarometer-Sonderausgabe belegen, dass die Erholung der Veranstaltungswirtschaft eher über die Marathon- als über die Sprint-Distanz erfolgt. Für diesen Marathon befindet sich der Tagungs- und Kongressstandort Deutschland jedoch in einer guten Ausgangslage. Neben der Positionierung als Weltmarktführer im Bereich von Geschäftsreisen und dem Besuch beruflich motivierter Veranstaltungen ist das hervorragende Image Deutschlands als Reiseland und Geschäftsreiseziel weltweit ein wichtiger Eckpfeiler für die Erholung nach Corona. Wie die jüngste Erhebung von IPK International im Auftrag der Deutschen Zentrale für Tourismus DZT zeigt, genießt Deutschland im internationalen Vergleich das höchste Vertrauen als Reiseland in Zeiten der Pandemie. Auch im Anholt-Ipsos Nation Brands Index belegt Deutschland im jüngsten Ranking ebenso wie in den Vorjahren Rang 1 für das weltweit beste Image.

Über das Meeting- & EventBarometer Deutschland

Das Meeting- & EventBarometer ist die einzige Studie, die den gesamten Veranstaltungsmarkt – sowohl den Kongress- als auch den Eventbereich – in Deutschland untersucht und ein aussagekräftiges Bild dieser Branche zeichnet. Initiatoren sind der Europäische Verband der Veranstaltungs-Centren e.V. (EVVC), das GCB German Convention Bureau e.V. und die Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (DZT). 2020 haben die Partner bereits zum 14. Mal das Europäische Institut für TagungsWirtschaft (EITW) beauftragt, den Veranstaltungsmarkt zu beleuchten.

Für die zusätzliche Befragung zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie im Oktober 2020 wurden deutschlandweit ca. 3.100 Veranstaltungsbetriebe mit einer Kapazität von mindestens 100 Sitzplätzen im größten Saal kontaktiert.

Über den Europäischen Verband der Veranstaltungs-Centren e.V. (EVVC)

Der EVVC ist die Interessensvertretung der Veranstaltungslocations und ihrer Zulieferer in Deutschland und dem angrenzenden europäischen Ausland sowie starker Netzwerkpartner zu anderen Verbänden und Institutionen der internationalen Veranstaltungsbranche. Seinen Mitgliedern und Partnern bietet er die Plattform für vertrauensvolle und offene Kommunikation, wichtige Informationen und Hilfestellungen für die tägliche Arbeit sowie Impulse für branchenrelevante Themen der Gegenwart und Zukunft. Grundprämisse ist die Verpflichtung zu nachhaltigem Handeln und die Umsetzung entsprechender Maßnahmen. Durch professionelle Öffentlichkeitsarbeit werden die Ziele des Verbandes und der Branche zielgerichtet kommuniziert. Mehr unter www.evvc.org

Über das GCB German Convention Bureau e.V.

Aufgabe des GCB German Convention Bureau e.V. ist es, die Positionierung Deutschlands als eine weltweit führende und nachhaltige Kongress- und Tagungsdestination zu sichern und weiter auszubauen. Als Impulsgeber für Innovationsthemen in der Tagungs- und Kongressbranche bietet das GCB seinen Mitgliedern hochwertige Marktforschungsdaten. Durch die Entwicklung von zielgruppenspezifischen Marketingaktivitäten ist das GCB in den internationalen Märkten sowie national präsent und fördert die Mitglieder und Partner bei der Vermarktung ihres Angebotes. Rund 170 Mitglieder repräsentieren über 430 Betriebe und zählen zu den führenden Hotels, Kongresszentren, Locations, städtische Marketingorganisationen, Veranstaltungsagenturen sowie Dienstleistern aus der deutschen Tagungs- und Kongressbranche. Als Strategische Partner unterstützen die Deutsche Lufthansa, die Deutsche Bahn und die DZT Deutsche Zentrale für Tourismus die Arbeit des GCB. Preferred Partner des GCB sind die Kongressinitiative do-it-at-Leipzig featuring KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig, die MARITIM Hotels und das Schleswig-Holstein Convention Bureau. Das Frankfurt Airport Marriott Hotel – Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center und mainzplus CITYMARKETING – Mainz Congress unterstützen das GCB als Mitglieder im Fokus. Informationen zum Tagungsland Deutschland unter www.gcb.de