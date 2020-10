Flächendeckende Wireless-Lösung mit Sennheiser Digital 6000 beim größten TV-Sender Puerto Ricos | Sennheiser und AVL Group integrieren flexibles, skalierbares Netzwerksystem das acht TV-Studios und Outdoor-Produktionsbereiche abdeckt.



San Juan, Puerto Rico, 1. Oktober 2020 — In Zusammenarbeit mit Sennheiser richtet Puerto Ricos größter und ältester TV-Sender WKAQ, geführt von der Telemundo Group, ein flächendeckendes digitales Drahtlosmikrofonsystem ein. Mit der Installation des Dante-kompatiblen Sennheiser Digital 6000 Drahtlossystems und Netzwerkantennen in der gesamten Einrichtung setzt WKAQ auf eine neue Generation von Audio Equipment. Installiert und in Betrieb genommen, wurde das System von dem in San Juan ansässigen Audio Equipment-Anbieter AVL Group. Dank individueller Planung mit Sennheiser, ermöglicht das System nun eine nahtlose Abdeckung für Drahtlos-Mikrofone in allen acht TV-Studios des Gebäudes und den Outdoor-Produktionsbereichen.

WKAQ, der größte und älteste Fernsehsender Puerto Ricos, ist nun mit Drahtlosmikrofonsystem Sennheiser Digital 6000 und Antennen auf dem ganzen Produktionsgelände

“WKAQ wollte, dass die Show-Mitwirkenden in den Studios 1 bis 8 und auch auf den Wegen zwischen den Studios jederzeit perfekten Empfang mit Broadcast-Qualität haben” sagt Andrew Kornstein, Customer Development and Application Engineering Americas bei Sennheiser . „Es war eine sehr komplexe Aufgabe, die eine maßgeschneiderte Lösung erforderte.”

Alexander Rojas, AVL Group’s Vice President berichtet, dass WKAQ-TV sich wünschte, von jedem Kontrollraum aus auf jede beliebige Audioquelle zugreifen zu können. Dazu gehören auch die Mikrofone von On-Air Mitwirkenden, die sich manchmal von Studio zu Studio bewegen. Dank der weiträumigen Abdeckung aller Studios, Flure, der Lobby und den Outdoor-Bereichen muss nun niemand mehr dafür die Mikrofone wechseln. Rojas sagt: „Sie müssen dafür jetzt nicht mehr Mikrofone wechseln, weil es jetzt alles ein zusammenhängendes System ist.“

Mit dem neuen Sennheiser Drahtlossystem ist kein Kontrollraum mehr auf eine bestimmte Anzahl vorinstallierter drahtloser Mikrofonkanäle limitiert. Die digitale Lösung lässt das System frei nach oben skalieren, je nachdem ob die Produktion es verlangt. „Es ist jetzt nur eine Frage der Kanalzuweisung“, sagt Rojas.

WKAQ nutzt 14 Handsender SKM 6000 mit Mikrofonkapseln MMD 945 in Supernierencharakteristik

Nach ersten Besuchen von Kornstein auf dem Gelände und Beratungen mit der AVL Group, übernahm Michel Morrisette, Customer Development and Application Engineering bei Sennheiser Montreal die Planung. Er entwickelte ein Ssystem, das den Ansprüchen von WKAQ gerecht wurde. Im Ganzen umfasst das Netzwerkantennensystem 20 Richtantennen Sennheiser A 2003-UHF und sechs Rundstrahlantennen A 1031-U. Ein Rack im Hauptflur verbindet das Antennensystem und die drahtlosen Mikrofonempfänger-Racks durch eine Reihe von Antennensplittern ASA 214, Antennenkombinierern ACA 3 und Breitband-Antennenverstärkern AB 3700. In den Racks sind außerdem benutzerdefinierte Connector-Panels untergebracht, die von Morrisette entworfen und gebaut wurden.

Es gibt drei drahtlose Mikrofonempfänger-Racks – eins in Studio 2, ein weiteres in Studio 3, sowie ein Rack in Studio 8. Diese Racks decken jeweils die benachbarten Studios 1, 4 und 5 ab. Studio 6 und 7, die sich einen Kontrollraum teilen, werden derzeit nicht genutzt. Die AVL Group habe insgesamt mehr als 2.000 Meter Kabel für das Projekt genutzt, berichtet Freddie A. Rojas, der das Post-Sales-Engineering- und das Abnahmeteam der Firma leitete.

Darüber hinaus versorgte die AVL Group WKAQ mit 22 digitalen 2-Kanalempfängern Sennheiser EM 6000 Dante und 14 Handsendern SKM 6000 plus Mikrofonkapseln MMD 945 mit Supernierencharakteristik. 32 Miniatur Clip-On Lavalier Mikrofone MKE 1 wurden verwendet mit 29 Taschensendern SK 6000 und drei Mini Bodypacks SK 6212. Das gesamte Equipment verwendet wiederaufladbare Batterien und Sennheisers Ladestation L6000.

Eines der Sennheiser Racks, die bei WKAQ genutzt werden

Die Studios 1 und 5 werden genutzt, um WKAQs Original-Programme zu produzieren, darunter eine wöchentliche Comedy Sketch Show, Game Shows, eine Entertainment News Show und politische News-Analysen. In Studio 8 werden täglich diverse Tages- und Nacht-Nachrichten sowie eine Varieté- und ein Talk-Show aufgenommen. Die verschiedensten Formate fordern ein flexibles Audiosystem, das nahtlos den Wechsel zwischen den verschiedenen Studios und Formatanforderungen leistet.

Eine Vielzahl der Sendungen nutzen zudem die Außenbereiche des WKAQ Gebäudes. „Es gibt einen großen Gang im Gebäude, den man für Game Shows benutzen möchte”, erklärt Vizepräsident der AVL Group Alexander Rojas. „Ein weiterer Vorteil ist, dass die Kameras in den Vorgarten und auf die Parkplätze gehen können.“ Als Teil des Projekts habe die AVL Group auch vorsorglich den hinteren Parkplatz verkabeln lassen.

WKAQ hat bisher die drahtlose 2000er- Serie von Sennheiser verwendet. „Seit 10 oder 12 Jahren waren sie schon Sennheiser Kunden“, meint Rojas. Um alles aus der vorherigen Investition des WKAQ herauszuholen, wurden einige Antennen der bereits vorhandenen 2000er Serie in das neue Antennensystem integriert. Der Fernsehsender behielt außerdem einen True-Diversity-Doppelempfänger EM 2050, der für ein individuelles Mikrofon der Moderation benötigt wird.

Das Sennheiser Digital Wireless Projekt wurde in drei Phasen ausgeführt, angefangen mit der Verkabelung, die in der Thanksgiving-Woche 2019 begann. Während der zweiten Phase wurde bis zum Ende des Jahres alles in den einzelnen Studios installiert und in Betrieb genommen. „Dann nach ging es nur noch darum sich mit dem Kunden zu koordinieren und die Techniker für das neue System zu schulen, damit sie ohne Unterbrechungen ihr Produktionen vorführen konnten.“

WKAQ wurde 1945 von dem Puerto-Ricaner Unternehmer Ángel Ramos gegründet. Im Einklang mit Ramos‘ anderen Projekten, wie der Zeitschrift El Mundo („Die Welt“) und seiner ersten Radiostation, WKAQ, bekannt als Radio El Mundo, wurde der Fernsehsender kurzerhand Telemundo genannt. 1983 verkaufte Ramos WKAQ-TV und durch eine Fusion einige Jahre später wurde dessen Name vom NetSpan Spanish-Language Television Network übernommen, das fortan zur Telemundo Group umbenannt wurde.

Über Sennheiser

1945 gegründet, feiert Sennheiser in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Die Zukunft der Audio-Welt zu gestalten und für Kunden einzigartige Sound-Erlebnisse zu schaffen – dieser Anspruch eint Sennheiser Mitarbeiter und Partner weltweit. Das unabhängige Familienunternehmen, das in der dritten Generation von Dr. Andreas Sennheiser und Daniel Sennheiser geführt wird, ist heute einer der führenden Hersteller von Kopfhörern, Lautsprechern, Mikrofonen und drahtloser Übertragungstechnik. Der Umsatz der Sennheiser-Gruppe lag 2019 bei 756,7 Millionen Euro. www.sennheiser.com