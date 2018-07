Nutzen, solange es noch geht: Käufer eines ULTRASONE Edition 8 EX bekommen den In-Ear-Kopfhörer Pyco geschenkt und erhalten so den besten Klang in jeder Situation – ganz gleich, ob zuhause oder unterwegs. Die erfolgreiche Aktion der bayrischen Kopfhörermanufaktur läuft noch bis einschließlich 31. August – also schnell zuschlagen!

ULTRASONE Pyco kostenlos zu jedem Edition 8 EX Manufakturkopfhörer

Der ULTRASONE Edition 8 EX vereint alle Merkmale der herausragenden Editionskopfhörer aus der bayrischen Manufaktur und bietet damit ein einmaliges Klangerlebnis. Käufer dieses Ausnahmekopfhörers erhalten jetzt mit dem In-Ear-Kopfhörer Pyco den idealen Spielpartner für unterwegs geschenkt. Es genügt die Vorlage des Kaufbelegs eines Händlers der Wahl bis zum 31. August und der ULTRASONE Pyco In-Ear-Kopfhörer wird kostenfrei zugesendet. Noch einfacher ist es beim Kauf über den ULTRASONE Online-Shop (shop.ultrasone.com): Beim Kauf eines Edition 8 EX Kopfhörers wird das In-Ear-Modell Pyco automatisch und völlig kostenlos mit versendet.

Audiophile Kopfhörer für zuhause und unterwegs

Exklusive Manufakturfertigung, ausgewählte Materialien, ein einzigartig räumliches Hörerlebnis und maximale Klangtreue: Der ULTRASONE Edition 8 EX Kopfhörer bietet audiophilen Klanggenuss der Extraklasse. Der geschlossene Midsize-Kopfhörer mit S-Logic® EX Technologie, symmetrischer Signalführung und einem titanbeschichteten 40-Millimeter-Mylar-Schallwandler umgarnt seinen Hörer mit feinsten Wiedergabequalitäten und macht das Musikhören somit zu einem ganz besonderen Erlebnis. Mit dem ULTRASONE Pyco In-Ear-Kopfhörer hat der bayrische Hersteller ein kompaktes und nicht weniger klangstarkes Pendant für unterwegs im Programm. Der dynamische Treiber mit 6,5 Millimetern Durchmesser glänzt mit feiner Auflösung, seidigen Höhen und einem ausdruckstarken Bass. Die mitgelieferten atmungsaktiven Comply Foam® Tips versprechen in Verbindung mit den kompakten Abmessungen und dem geringen Gewicht des Pyco ein Maximum an Tragekomfort.

Aktionszeitraum und Teilnahmebedingungen

Die zeitlich begrenzte ULTRASONE Aktion läuft bis einschließlich 31. August 2018 und ist gültig für jeden Kauf eines ULTRASONE Edition 8 EX Kopfhörers. Im ULTRASONE Online-Shop (shop.ultrasone.com) geschieht alles ganz von selbst, beim Kauf wird automatisch ein Pyco mit verschickt. Beim Kauf über einen Fachhändler der Wahl genügt das Einsenden des Kaufbelegs, um an der Aktion teilzunehmen.

Die Adresse hierfür lautet:

Gut Raucherberg 3

82407 Wielenbach