FEIERLICHES RICHTFEST AM CAMPUS GERMANY IN DUBAI | DEUTSCHER PAVILLON NIMMT GESTALT AN

Ein weiterer Meilenstein der Bauphase des CAMPUS GERMANY, des Deutschen Pavillons auf der EXPO 2020 in Dubai, wurde heute erreicht:

Nicht einmal ein Jahr nach dem ersten symbolischen Spatenstich wurde das traditionelle Richtfest gefeiert. Die Bauarbeiten gehen rund acht Monate vor Eröffnung der EXPO in die nächste Phase. Unverzüglich beginnen nun die detaillierten Ausarbeitungen der Inhalte und Exponate des Deutschen Pavillons. Die Personalauswahl der Koelnmesse für das EXPO-Team am Ort ist bereits in vollem Gange.

Rund 480 Tonnen Material wurden in den letzten 12 Monaten Stahlbau verbaut, dazu kommen 2.300 Kubikmeter Beton. Die Bauarbeiter leisteten rund 38.350 Arbeitsstunden, um die Finalisierung des Rohbaus des CAMPUS GERMANY voran zu treiben. Das Gebäude des Deutschen Pavillons auf dem EXPO Ground in Dubai nimmt Gestalt an. „Das heutige

Richtfest ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu unserem Ziel, den CAMPUS GERMANY pünktlich zur Eröffnung der EXPO fertig zu stellen“,

resümiert Dietmar Schmitz, Generalkommissar des Deutschen Pavillons. „Der Zeitplan ist straff. Aber ich bin sehr beeindruckt, mit welcher Professionalität hier gearbeitet wird, um ihn schlussendlich zu erfüllen.“ Dabei verantwortet das Schweizer Unternehmen NÜSSLI Adunic die bauliche Ausführung in Dubai. Die Architektur und das räumliche Konzept

stammen von LAVA – Laboratory for Visionary Architecture (Berlin). Maha Al Gargawi, Vice President, Political Affairs der Expo 2020 Dubai, sagt: „Es ist eine Freude, heute hier an diesem wichtigen Meilenstein für den deutschen Pavillon auf der Expo 2020 Dubai teilzunehmen. Wir freuen uns bald zu sehen, wie die nachhaltigen Innovationen des Landes im CAMPUS GERMANY zum Leben erweckt werden und damit einen wichtigen Beitrag

zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Millionen Besucher der Expo leisten.“

Für die Inhalte und Exponate des Deutschen Pavillons zeichnet die Kölner Agentur facts and fiction verantwortlich. Während der Innenausbau des Pavillons in den kommenden Wochen startet, geht die Agentur in die detaillierte Ausarbeitung der Ausstellung, die sowohl haptisch als auch digital deutsche Innovationen und Lösungen rund um das Thema Nachhaltigkeit präsentieren wird. Dabei stehen das Wissen, Forschen und der persönliche Austausch gemäß dem Motto der EXPO 2020 Dubai „Connecting Minds, Creating the Future“ im Fokus des CAMPUS GERMANY.

Auch abseits der Baustelle laufen die Vorbereitungen für den CAMPUS GERMANY bei der Koelnmesse, die als Durchführungsgesellschaft die Organisation und den Betrieb des Deutschen Pavillons verantwortet, auf Hochtouren. Das Recruiting des Pavillonpersonals befindet sich in der heißen Phase. Insgesamt werden rund 180 Mitarbeiter für den Einsatz in Dubai gesucht.

„Unser Team wird 173 Tage lang die Möglichkeit haben, in einem inspirierenden und internationalen Umfeld Deutschland mit seinen Innovationen und Ideen im Bereich der Nachhaltigkeit zu präsentieren. Für alle Beteiligten wird die Arbeit in diesem Team unvergesslich sein“, motiviert Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse potenzielle Host und Hostessen zur Bewerbung.

Der Umzug des Kernteams des Deutschen Pavillons ist für Anfang September 2020 terminiert. Vier Wochen vor dem Start der EXPO am 20. Oktober 2020 wird der fertige Pavillon an die Koelnmesse übergeben. Dann beginnen die Test-Phase und das Hands-On-Training des Personals, die einen reibungslosen Ablauf um und im CAMPUS GERMANY garantieren

und den Besuchern ein einmaliges EXPO-Erlebnis ermöglichen werden.

Hintergrundinformation:

Die EXPO 2020 Dubai und der Deutsche Pavillon

Vom 20. Oktober 2020 bis 10. April 2021 findet in Dubai die kommende Weltausstellung statt. Unter dem Motto „Connecting Minds, Creating the Future“ werden 190 Staaten daran teilnehmen. Es ist die erste Expo im arabischsprachigen Raum. Der Veranstalter erwartet, dass über 70 Prozent der Besucher aus dem Ausland kommen werden.

Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie verantwortet die Koelnmesse GmbH Organisation und Betrieb des Deutschen Pavillons auf der EXPO 2020 in Dubai. Konzept, Planung und Realisierung des Deutschen Pavillons liegen bei der „Arbeitsgemeinschaft Deutscher Pavillon EXPO 2020 Dubai“ aus den beiden Unternehmen facts and fiction GmbH (Köln) und NÜSSLI Adunic AG (Hüttwilen, Schweiz). Dabei zeichnet facts and fiction für das inhaltliche Konzept sowie die Ausstellungs- und Mediengestaltung verantwortlich, NÜSSLI Adunic für die bauliche Ausführung. Die Architektur und das räumliche Konzept stammen von LAVA – Laboratory for Visionary Architecture (Berlin). Das Kulturprogramm

„Culture Lab“ verantwortet die Frankfurter Agentur VOSS+FISCHER zusammen mit dem Kultur- und Medienmanager Mike P. Heisel als Arbeitsgemeinschaft.