„Faces of Düsseldorf“ mit LED-Technik von Innlights

Große LED-Walls flankierten das Projection Mapping des Künstlers Jan Ising

Knapp zwei Monate stand auf dem Burgplatz in Düsseldorf ein riesiges dreidimensional ausgeformtes weißes Gesicht: acht Meter hoch, drei Meter breit. Täglich mit Anbruch der Dämmerung am Abend erstrahlte das Gesicht mittels Projektion, mit unzähligen „Faces of Düsseldorf“. Teil der Installation waren zwei ebenso große LED-Walls, je 6 Meter breit und 9 Meter hoch, die auch über Tag Bildinhalte darstellten. Und das war besonders brillant möglich mit den Innlights LED-Modulen InnScreen y4 HE: tageslichthell mit 3.300 cd/qm und mit einem hohen Bildkontrast von 6.000:1 dank der LED-Technologie „Nationstar Black Face 1921“. Der Pixelabstand der Module mit 4,81 mm (Pixel Pitch) bedeutete eine hohe Bildauflösung von 1.248 Pixeln in der Breite und 1.872 Pixeln in der Höhe bei jeder der beiden LED-Wände. So waren die Bildinhalte aus nah und fern bestens zu sehen. Tagsüber zeigten die großen LED-Bildflächen werbliche Inhalte des Sponsors Vodafone und Informationen zum Düsseldorf Festival. Abends wurde parallel zum Projection Mapping Event „Faces of Düsseldorf“ die flankierende visuelle Kulisse dargestellt. Für die Zuspielung der LED-Videomotive kam die von Innlights entwickelte Remote Control Application (Innlights RCA) zum Einsatz. Sie ermöglicht eine komfortable und einfach zu handhabende Steuerung über Smartphones und Tablets. Kolja Birkenbach, bei Innlights verantwortlich für die Planung des Projekts, fasst die Realisierung zusammen: „Vom Trucking bis zur Übergabe erfolgte die Umsetzung aus einer Hand. Innlights war zuständig für die Planung und Installation der LED-Technik. Den Aufbau haben wir mit unseren Technikern, die alle als Industriekletterer ausgebildet sind, durchgeführt.

Der Link zum Video „Faces of Düsseldorf“:

https://youtu.be/XjYJ7bMievU

Profil Innlights Displaysolutions:

Im Vermietmarkt sind die innovativen Displays von Innlights auf Messen, Sportveranstaltungen, Kongressen, Konzerten, Ausstellungen, Public Viewing Events, Roadshows, TV Shows und vielen weiteren Veranstaltungen national und international im Einsatz. Mit dem über 2.000 qm großen LED-Mietpark kann Innlights schnell und flexibel auf individuelle Veranstaltungsbedürfnisse reagieren. Seit Jahresbeginn bietet Innlights ein eigenes Videoprocessing für LED-Displays an. Dieses steht, unter der Bezeichnung InnVision SCL und SCXL für die brillante und hochwertige Wiedergabe von FHD- und UHD-Bildsignalen auf LED-Displays, zur Verfügung. Innlights-Kunden mit höchsten Ansprüchen an Produkt- und Servicequalität profitieren von der langjährigen Veranstaltungserfahrung und dem speziellen LED-Know-how. In einem stetig wachsenden Markt hat sich Innlights als kompetenter Partner etabliert, bei kontinuierlich wachsender Markenbekanntheit. Im Verkauf werden für ein breites Kundenspektrum individuelle Displaylösungen konzipiert und umgesetzt. Dieser Markt für LED-Displays befindet sich ebenfalls im Wachstum. Überall dort wo LED-Screens fest installiert werden sollen, bietet Innlights kompetente Beratung und hat viele best practice-Projekte vorzuweisen. Neben dem Verkauf von Neuprodukten bietet Innlights „refurbished“ Displays an. So kann aufgearbeitete und geprüfte LED-Technik Kundenbudgets schonen. Über die eigene Niederlassung in Guangzhou in China und langjährige Beziehungen zu den Top-Herstellern der LED Display-Industrie steuert und kontrolliert Innlights die gesamte Distributionskette. Damit ist die Technik immer auf dem aktuellsten Stand. Für die herausragende Qualität der Innlights-Produkte werden ausgewählte Komponenten aus Deutschland nach China, unter der Eigenmarke DetecX, exportiert und dort in LED-Panels verbaut.