Europäisches Beratungsteam für Rechenzentren wird erweitert, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden

Das Unternehmen Aggreko ist als führender Anbieter von Generatoren sowie Heiz- und Kühllösungen bekannt. Um der steigenden Nachfrage nach diesen Produkten gerecht zu werden, wird Aggreko die Unternehmenssparte Rechenzentren weiter ausbauen und sein Team durch vier weitere Experten verstärken.



Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat die Betreiber von Rechenzentren vor ganz neue Herausforderungen gestellt: Es kommt zu Verzögerungen und Ausfällen in den globalen Lieferketten. Und wenn Anlagen nicht fristgerecht in Betrieb genommen werden, fallen unter Umständen Vertragsstrafen an. Angesichts dieser Schwierigkeiten hat Aggreko sein für den Bau, den Betrieb, die Wartung und die Aufrüstung von Rechenzentren zuständiges Team erweitert: Nun werden Ben Vincent, Richard Pimper PhD, Wayne Carolan und Dheeraj Lachman das bestehende Team dabei unterstützen, Rechenzentren in ganz Kontinentaleuropa und Irland auszustatten und zu betreuen.

Als neu ernannter Global Key Account Manager wird sich Ben Vincent gemeinsam mit dem bestehenden Aggreko-Team den ständig wachsenden Herausforderungen widmen, denen sich Rechenzentren weltweit derzeit stellen müssen. Kürzlich wurde unter 700 Beratern von Rechenzentren in ganz Europa eine Umfrage durchgeführt. In dem abschließenden Bericht wurde bereits angekündigt, dass Ben Vincent den Betreibern von Rechenzentren in jeder Phase des Lebenszyklus ihrer Anlagen mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. So wird er Systeme zur Temperaturkontrolle und Speicherlösungen bereitstellen. Um während der Umstellung auf erneuerbare Energien eine zuverlässige Energieversorgung gewährleisten zu können, ist gegebenenfalls auch der Einsatz von Generatoren und Batterien erforderlich.

Da die DACH-Länder sowie Osteuropa den wichtigsten Absatzmarkt für Aggreko darstellen, wurde außerdem Ph.D. Richard Pimper als jüngster Business Development Manager ernannt. Im Laufe seiner 15- jährigen Karriere war Pimper für einige der größten Anbieter von Lösungen für Rechenzentren tätig und hat dadurch in diesem Bereich umfangreiche Expertise erworben. Somit wird er die Betreiber europäischer Rechenzentren fachkundig beraten und sie insbesondere bei der Umstellung auf erneuerbare Energien maßgeblich unterstützen können.

Angesichts der Tatsache, dass der irische Markt weiterhin wächst, wurde Wayne Carolan als Sector Development Manager für diese Region vorgesehen. Auf der Insel wurden in letzter Zeit so viele Rechenzentren aufgebaut und in Betrieb genommen, dass vermehrt Sorgen laut werden, dies könne zu Engpässen bei der Energieversorgung führen. Eine von Waynes Aufgaben besteht daher darin, die Betreiber von Rechenzentren mit zusätzlichen Lösungen zur Energieerzeugung zu beliefern und sicherzustellen, dass es weder in neuen noch in bestehenden Rechenzentren zu unerwünschten oder sogar kritischen Ausfallzeiten kommt.

Auch in den BENELUX-Ländern sowie in der Mittelmeerregion sah man einen vermehrten Beratungsbedarf. Daher holte man Dheeraj Lachman als Business Development Manager ins Boot. Angesichts der steigenden Temperaturen in Europa besteht in dieser Region möglicherweise ein zusätzlicher Bedarf an Kühllösungen, die im Falle von etwaigen Hitzewellen zugeschaltet werden können. Dheeraj kann auf eine 20-jährige Berufserfahrung zurückblicken und wird all sein Wissen und Können einbringen, damit auch unter extremen Wetterbedingungen stets die besten Lösungen zur Verfügung stehen.

Billy Durie, Global Sector Head und verantwortlich für den Bereich Rechenzentren bei Aggreko, erklärt: „In dieser sich rasant entwickelnden Branche müssen wir unsere Kunden professionell beraten können – und zwar unabhängig davon, wo sich ihr Rechenzentrum befindet. Durch die Vergrößerung unseres Teams können wir unseren Kunden weltweit und regional jederzeit Branchenexperten zur Seite stellen, die sie entsprechend ihrem jeweiligen Bedarf mit einer passenden Anlage aus unserem Sortiment beliefern.“

„Wir sind überzeugt, dass unsere Kundenberater die Betreiber von Rechenzentren dank ihres umfangreichen Fachwissens und ihrer jahrelangen Erfahrung so unterstützen können, dass diese den sich ständig wachsenden Anforderungen der heutigen Zeit mühelos gerecht werden. In Zeiten, in denen es mehr denn je um einen reibungslosen Betrieb der Anlagen geht, kann unser vergrößertes Team etwaige Probleme erkennen und beheben, bevor diese erhebliche Kosten verursachen und der gute Ruf eines Unternehmens dadurch leidet.“

Über Aggreko

Die weltweit größte Vermietgesellschaft Aggreko bietet temporäre Lösungen zur Stromerzeugung, Batteriespeicherung, Temperatursteuerung und Testung in der ganzen Welt an, um die stetig wachsenden Anforderungen an Rechenzentren zu erfüllen.

Ausfallzeiten sind für Rechenzentren keine Option. Aggreko unterstützt diesen Markt durch eine Bandbreite an Produkten für den gesamten Lebenszyklus. Ob es um die Entwicklung und Planung, um Notfälle oder Wartungs- und Reparaturarbeiten geht – das globale Team von Aggreko steht der Branche stets zuverlässig zur Seite. Aggreko bringt seine Innovationen in Projekte auf der ganzen Welt ein und liefert tragbare Geräte für verschiedenste Anwendungen. Aggreko verfolgt das Ziel, die umweltfreundlichste Vermietgesellschaft der Welt zu werden. Deshalb behält das Unternehmen stets die modernsten Technologie- und Kraftstoffoptionen im Blick, um seinen Kunden immer die effizientesten Mietoptionen für ihre Anforderungen im Bereich der Energie- und Temperatursteuerung zu bieten.

Aggreko verfügt über weitreichende Erfahrungen in Bereichen, die von Hyperscale bis hin zu Edge-Rechenzentren reichen, und bietet schnell umsetzbare Lösungen. Es ist in fast 100 Ländern vertreten und besticht durch seine einzigartige Fähigkeit, lokales Know-how mit globalem Service zu vereinen. Ob in Großstädten oder in den entlegensten Gegenden der Welt – Aggreko kennt die örtlichen Herausforderungen und kann Rechenzentren jederzeit mit innovativen Lösungen unterstützen.

Als globaler Anbieter ist Aggreko die einzige Vermietgesellschaft, die Rechenzentren eine standardisierte Flotte bieten kann, über Rechenzentrenspezialisten auf der ganzen Welt verfügt und lokales Know-how mit globalem Service vereint. Mit seinen Strom-, Heiz- und Kühllösungen wird es sicher weiterhin immer neue Möglichkeiten finden, um Potential für Privatpersonen, Gemeinden, Industrien und Gesellschaften rund um den Erdball zu schaffen.

Die Services von Aggreko werden künftig sicher noch eine bedeutende Rolle auf dem Markt der Rechenzentren spielen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer lokalen Website unter: www.aggreko.com