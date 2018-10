Die Firma Erlebniswert aus Wertingen bei Augsburg investiert in 24 Stück des neuen Fusion 2 von EHRGEIZ.

„Die Leistungsstärke und Flexibilität der Fusion2 hat uns überzeugt: Gerade in der Vermietung spielen die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der Geräte eine besondere Rolle, steigt damit doch auch die Rentabilität. Die Fusion überzeugen sowohl in der Architektur-Illumination wie auch als Show-Licht. Speziell als Gegenlicht sind sie hier ein echtes „Brett“ und beeindrucken mit ihrer extremen Leistung und der breiten Range an Effekten. Wir sind absolut begeistert!“, so Ulrich Bihlmayr, Inhaber und technischer Leiter bei Erlebniswert.

Seine Flexibilität und Leuchtkraft durfte der Fusion dann auch gleich beim zweitägigen Hangover-Openair in Mertingen unter Beweis stellen. Dort konnte der Fusion auch direkt mit seinem neuen Verbindersystem glänzen. Bis zu drei Geräte wurden im randlosen Verbund von den seitlichen Trussbögen schnell und einfach mit Hilfe des Hanging Kits gedropped. Die Fusion kamen zudem direkt horizontal auf dem DJ Pult positioniert zum Einsatz. Auch dort wurden die Fusion randlos miteinander verbunden und dienten als effektvoller Audience Blinder.

Neben einem sechs Grad Abstrahlwinkel bietet der Fusion eine maximale Flexibilität im Aufbau, ein lüfterloses Gehäuse und breites Zubehörspektrum.

www.ehrgeiz.com | www.erlebniswert.net