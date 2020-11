Erfolgreicher „Sportplatzwelt Online-Kongress“

von Aichberger & Roenneke Neue Medien GmbH realisiert digitale Events

„Seitdem die Pandemie reale Events und Messen in diesem Jahr enorm eingeschränkt hat, konzentrieren sich viele Unternehmen und Institutionen auf virtuelle Events, bei denen die Teilnehmer über das Internet zugeschaltet sind“, so Michael von Aichberger, Geschäftsführer der von Aichberger & Roenneke Neue Medien GmbH. „Hierbei ist es besonders wichtig, mit attraktiven Inhalten und möglichst ansprechender Dramaturgie die Teilnehmer an Ihren Displays zu fesseln“. Für den zweitägigen „Sportplatzwelt Online-Kongress“ in Kombination mit der „virtuellen Konferenz der Arbeitsgemeinschaft deutscher Sportämter“ realisierten von Aichberger & Roenneke nicht nur den eigentlichen Kongress, sondern auch die persönliche Einladung der Teilnehmer. Fachmagazin und Sportmarketing-Dienstleister Stadionwelt aus Brühl bei Köln, die das Format Sportplatzwelt kürzlich ins Leben gerufen hat, bot die Tickets für den Online-Kongress über den eigenen Online-Shop an. Mit diesen Registrierungsinformationen wurden den Teilnehmern PURLs, also Personal URLs übermittelt, die alle wichtigen Informationen und „One-Click“-Zugänge zur individuellen Teilnahme in den gebuchten Sessions bereitstellten. Der Online-Kongress erfolgte am 29. und 30. September und bot mit seinen verschiedenen Sessions insgesamt 24 Fachvorträge. „Knapp 280 Teilnehmer verfolgten über zwei Tage die spannenden Keynotes und Diskussionsrunden mit Top-Referenten und bekamen wertvolle Einblicke in aktuelle Themen für Vereine und Kommunen“, erläutert Carsten Ponsar, Senior Marketing Manager bei Stadionwelt. Tatsächlich befanden sich alle Referenten und Moderatoren an unterschiedlichen Orten und nahmen via Live-Video teil. Vorträge und Videos des Kongresses wurden aus der Cloud zugespielt, aber von den jeweiligen Vortragenden selbst textsynchron gesteuert. Alle Vorträge des zweitägigen Programms wurden aufgezeichnet und zusammen mit den Präsentationen für die Teilnehmer aufbereitet. Im Nachgang fasste Carsten Ponsar den Online-Kongress zusammen: „Wir haben bisher fast ausschließlich positives Feedback bekommen. Von unserer Seite also noch einmal vielen Dank für die Zusammenarbeit mit von Aichberger & Roenneke.

von Aichberger & Roenneke Neue Medien GmbH – Kurzprofil

Als Medienproduzent und Entwickler digitaler Medientechnologien konzipiert und produziert das Kölner Unternehmen seit über 30 Jahren Projekte für Event, Messe und Festinstallation. Ab 2001 realisiert von Aichberger & Roenneke mit Eigenentwicklungen zur Bild- und Videopersonalisierung verstärkt Online-Medienprojekte. Mit den eigenen Formaten „Der tagesaktuelle Film“ und „Das digitale Schaufenster“ ist das Unternehmen Full-Service-Dienstleister für Entwicklung, Produktion und AV-/IT-Systemintegration. Beide Medientechnologien sind bundesweit in vielen Medieninstallationen im Einsatz. Im Vordergrund stehen bei von Aichberger & Roenneke Neue Medien die konsequente Integration aktueller Qualitätsstandards und die ständige Weiterentwicklung innovativer Medienanwendungen. Angesichts der enorm gestiegenen Nachfrage nach Online-Events und mit seiner langjährigen Event-Erfahrung unterstützt das Unternehmen Kunden bei der professionellen Durchführung von Online-Veranstaltungen.

www.va-r.de