Electro-Voice präsentiert das EVOLVE 30M Kompakt-Säulensystem mit integriertem Mixer, DSP und Effekten

• Deutlich bessere Performance als andere Säulensysteme dieser Leistungsklasse

• Überragender Electro-Voice Sound, raumfüllend mit vielseitigen Funktionen in kompaktem Format

• Größter Funktionsumfang seiner Klasse inklusive digitalem Acht-Kanal-Mischpult, integrierten Effekten in Studioqualität sowie Bluetooth-App zur Steuerung aller Audio-, Effekt- und Mixing-Funktionen

Burnsville, MN, 16. Januar 2020 – Das EVOLVE 30M wurde entwickelt, um die Performance eines Säulensystems in seiner Größen-/Preisklasse auf ein neues Level zu heben. Überragender, raumfüllender Electro-Voice-Sound sind mit intelligenten Funktionen in einem sehr kompakten Gehäuse kombiniert. Das System besteht aus einem Array-Topteil, zwei Verbindungsstangen, einem Tragerucksack für Topteil und Stangen sowie einem Aktivsubwoofer. Das System kann schnell aufgebaut und wieder eingepackt werden, sieht auf der Bühne gut aus und hält dabei sämtlichen Belastungen bei Auftritten stand.

Das EVOLVE 30M System ist mit dem umfangreichsten Funktionsangebot seiner Klasse ausgestattet, darunter ein digitaler Acht-Kanal-Mixer, integrierte Effekte in Studioqualität und die komfortable Bedienung aller Audio-, Effekt- und Mix-Funktionen über die QuickSmart Mobile App der nächsten Generation von Electro-Voice (erhältlich im Apple Store und bei Google Play). Die App verfügt über eine intuitive, leicht verständliche Benutzeroberfläche und nutzt Bluetooth Low Energy (BTLE)-Technologie zur Konfiguration und Überwachung aller Parameter von bis zu sechs EVOLVE 30M Systemen im Parallelbetrieb. Hochauflösende Streamingqualität mit niedriger Latenzzeit sorgen für besten Klang bei der Musikwiedergabe.

Das alles macht das EVOLVE 30M System zu einer hervorragenden Wahl für Solokünstler und kleinere Musikgruppen und Veranstaltungsorte. Dieses System eignet sich vor allem für Anwendungen, bei denen ein ultraportables System mit geringem Gewicht gefragt ist, das einfach zu bedienen und gut zu kontrollieren ist, darüber hinaus viele Anschlussmöglichkeiten bietet, ein homogenes Abstrahlverhalten besitzt sowie eine starke Leistung bei geringem Platzbedarf liefert. Bei Veranstaltungen wie beispielsweise Hochzeiten können die verschiedenen Mikrofone und Eingänge, die für Gäste, Musiker und Hintergrundmusik tagsüber benötigt werden, über ein und dasselbe System erfolgen – mit entsprechend großer Ausgangsleistung, um später auch die Tanzfläche für ein DJ-Set oder eine Live-Performance am Abend zu füllen.

Das Breitband-Säulenarray mit sechs ultraleichten 2,8-Zoll-Neodym-Treibern verfügt über patentierte Waveguides mit einem großen Abstrahlwinkel von 120°. Der vertikale Abstrahlwinkel von 40° sorgt dafür, dass der Klang sowohl bei sitzendem als auch bei stehendem Publikum gut ankommt. Das Topteil-Gehäuse ist aus robusten Material gefertigt und besitzt einen ergonomischen Aluminiumgriff. Der 10″ Subwoofer ist in einem 15 mm Holzchassis in hochleistungsfähigen Laminar-Flow-Vent-Design untergebracht, das sowohl die Stabilität als auch die Akustikleistung verbessert. Das Topteil und der Subwoofer werden über zwei gleich lange Aluminiumstangen mit interner Verkabelung und Magnetverriegelung verbunden. Ein Class-D-Verstärker liefert bis zu 1000 W Ausgangsleistung, 500 W an den Subwoofer und 500 W an das Topteil. Die Lautsprecher sind durch ein pulverbeschichtetes Stahlgitter geschützt. Eine weiße Version des Systems wird ebenfalls ab Frühjahr 2020 im Handel erhältlich sein.

Das Anschlussfeld des EVOLVE 30M ist mit dem branchenführenden QuickSmart DSP von EV ausgestattet, der die Navigation aller Systemparameter über ein LCD-Display mit Drehencoder oder über die App mit mehreren Optionen für Signal- und Eingangsrouting ermöglicht. Zum Funktionsumfang gehören vier Presets (Musik, Live, Sprache, Club), ein Dreiband-EQ (Low, Mid, High), ein grafischer Sieben-Band-EQ (im Mixer-Modus), fünf User Presets (Store- und Recall-Settings), Phantomspeisung, visuelle Überwachung des Limiter-Status, Eingangspegelsteuerung und -anzeigen sowie ein Master-Lautstärkeregler zur Optimierung der Verstärkungsstruktur.

Der integrierte, voll konfigurierbare Digitalmixer wurde in Zusammenarbeit mit dem Engineering-Team der Geschwistermarke Dynacord entwickelt. Die DSP-Sektion ist mit Effekten der Spitzenklasse bestückt – Premiumqualität, die man von der legendären PowerMate Mischpultserie kennt. Die Eingangssektion besteht aus 4x XLR/TRS-Kombi-Mikrofon/Line-Eingänge, 1x XLR/TRS-Kombi-Stereo-Line-Eingang, 1x Cinch, 1x 3,5 mm Stereo sowie 1x hochohmiger Instrumenteneingang und ist mit professionellen Vorverstärkern und Mix-Funktionen ausgestattet. Separate Channel-Aux-Sends, Hi-Z und Fußpedaleingänge sind ebenfalls enthalten, sowie eine Reihe von Effekten (30 Presets, einschließlich Chorus, Delay, Flange und Reverb, über zwei FX-Kanäle) bieten Musikern unzählige Möglichkeiten zur Optimierung ihres Sounds. So kann der Anwender den Bedarf an externem Geräten wie Mischpult und Effektgeräte minimieren; dies trägt auch dazu bei, die Aufbauzeiten und das Bühnen-Wirrwarr zu reduzieren. Das integrierte Digitalmischpult und die Onboard-Effekte können über die App oder den Drehencoder via LCD Display gesteuert werden.

Das EVOLVE 30M System ergänzt das größere EVOLVE 50 System in der mehrfach prämierten Electro-Voice EVOLVE Serie von Säulenlautsprechersystemen.

www.electrovoice.com

Pressekontakt: Helmut.Seidl@de.bosch.com