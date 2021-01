Ein IP-basiertes, effizientes und ausfallsicheres Beschallungs- und Sprachalarmierungssystem, das neue Standards setzt – Dynacord präsentiert PROMATRIX 9000

Dynacord PROMATRIX 9000 ist durchgängig IP-basiert und bietet maximale Flexibilität und Skalierbarkeit

Innovative Verstärkerarchitektur minimiert Betriebskosten

Höchste Systemverfügbarkeit durch integrierte Redundanzen und intelligentes Stromversorgungskonzept

Benutzerfreundliche Sprechstelle ermöglicht intuitive Bedienung

Straubing, Dezember 2020 – Dynacord ergänzt mit PROMATRIX 9000 sein Angebot an Beschallungs- und Alarmierungssystemen um ein extrem leistungsfähiges Produkt mit intelligenter Verstärkertechnologie und umfassenden Sicherheitsmerkmalen. Die Anlage liefert Planern, Installateuren und Bauherren hervorragende Audioqualität zur Übertragung von Durchsagen oder Musik in alle Gebäudebereiche bei sehr niedrigen Latenzzeiten. Jedes System wird in Vollausstattung ausgeliefert und lässt sich ohne großen Aufwand in bereits vorhandene Gebäudestrukturen integrieren.

Zu den Bestandteilen des Dynacord PROMATRIX 9000 Beschallungs- und Alarmierungssystems gehören folgende Komponenten: ein Systemcontroller (PM9-SCL), zwei Verstärkermodelle mit vier (PM9-AD604) beziehungsweise acht Kanälen (PM9-AD608), die eine Gesamtleistung von jeweils 600 Watt aufweisen; eine multifunktionale Stromversorgung (PM9-MPS3), eine Desktop-/Wand-Sprechstelle (PM9-CSLD bzw. PM9-CSLW) mit grafischer Touchscreen-Bedienoberfläche. Sämtliche Komponenten verfügen über integrierte Gigabit-Ethernet-Switches, ein Linienüberwachungsmodul (PM9-EOL) ergänzt das Produktangebot.

Sichere IP-Infrastruktur

Der Straubinger Traditionshersteller Dynacord setzt auf ein ausfallsicheres Technologiekonzept, das durchgängig auf IP basiert. Da Installateure die vorhandene Gebäudeinfrastruktur und deren Netzwerke nutzen können, führt der Einsatz von IP-Technologie oft zu schnelleren Installationszeiten und niedrigeren Implementierungskosten. PROMATRIX 9000 ist bereits für zukünftige Anforderungen gerüstet und eignet sich sowohl für zentral als auch dezentral vernetzte Systemkonfigurationen. Alle Systemkomponenten befinden sich innerhalb eines IP-Netzwerkes – das sorgt für höchste Flexibilität und Skalierbarkeit, von kleinen zentralen bis hin zu großen dezentralen Systemen.

Ein weiterer Vorteil: Die integrierte OMNEO*-IP-Architektur ermöglicht die Nutzung von hochwertigem Dante™-Audio sowie Kontrolle und Monitoring über AES67 und AES70 Protokolle. Darüber hinaus kann PROMATRIX 9000 mittels Web-Browser über das IP-Protokoll mit anderen Geräten wie PCs oder Laptops verbunden werden und verfügt über ein Open-Interface zur Kommunikation mit anderen Systemen, was eine effiziente Fernsteuerung, -Diagnose und -Wartung ermöglicht.

Höchste Systemverfügbarkeit

PROMATRIX 9000 besitzt ein intelligentes, multifunktionales Stromversorgungskonzept für maximale Betriebssicherheit. Vollständige Netzwerk-Redundanz, zahlreiche Rückfallebenen und ein integrierter Havarie-Verstärkerkanal sind weitere Bestandteile eines ausfallsicheren Systemkonzepts, das nur wenige Gerätekomponenten benötigt und für höchste Systemverfügbarkeit sorgt.

Effektive Nutzung der Leistung

Die innovative Verstärkerarchitektur ermöglicht eine intelligente und zugleich flexible Leistungsverteilung der Endstufenkanäle in vier (PM9-AD604) beziehungsweise acht (PM9-AD608) 100V A/B Ausgangszonen inklusive integriertem Havarie-Verstärkerkanal. Dadurch verbessert sich die effiziente Nutzung der Leistung erheblich und reduziert die Anzahl der benötigten Verstärker. Das spart dem Betreiber bis zu 50% an Raum, Energie sowie Kapazität der Notstrombatterie ein und senkt die Betriebskosten erheblich.

Optimale Bedienbarkeit

Die Bedienung kann über eine intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche der Sprechstelle oder über personalisierte Software erfolgen, die auf einem Tablet oder PC installiert wird. Die intuitive Bedienoberfläche der Sprechstelle sorgt durch eine sinnvolle Kombination von Touchscreen und Auswahltasten für eine optimale Bedienung. Eine übersichtliche Bedienerführung mit Rückmeldungen zu Fortschritt und den jeweiligen Status sorgt für höchsten Komfort und beste Benutzerfreundlichkeit.

PROMATRIX 9000 ist ab sofort verfügbar.

Über OMNEO

OMNEO ist eine Software-Architektur zur Verbindung verschiedener Geräte, um Audiodaten und Steuerungssignale auszutauschen. OMNEO basiert auf IP-Technologie und offenen Standards. Es unterstützt die Technologien von heute, wie Audinate’s Dante™ und ist offen für die Standards von morgen. OMNEO stellt eine professionelle Medien-Netzwerklösung dar, die Interoperabilität, einzigartige Funktionen für eine einfachere Installation, eine bessere Leistung und größere Skalierbarkeit bietet als jede andere IP-Lösung auf dem Markt.