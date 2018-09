Am 31. August 2018 wurde in der Meyer Werft in Papenburg das jüngste Mitglied der AIDA Flotte feierlich getauft – die AIDAnova. Es war das erste Mal das eine AIDA Taufe in diesem Maßstab direkt in der Werft stattfand. Das bunte Rahmenprogramm rund um die Schiffstaufe fand seinen krönenden Abschluss im Auftritt des bekannten Star-DJ David Guetta. Den wichtigsten Teil der Taufe bildet natürlich die Taufzeremonie der AIDAnova. Diese wurde durch eine beeindruckende Lichtshow eingeleitet. Insgesamt 520 Scheinwerfer wurden bei dem Lichtspektakel auf und rund um das Schiff eingesetzt. Mit dabei – der Fusion 2 von EHRGEIZ.

Die Konzeption und Umsetzung der beeindruckenden Show erfolgte durch phase7 performing.arts unter der Leitung von Sven Sören Beyer. In Zusammenarbeit mit Björn Hermann Lichtdesign entstand die atemberaubende Lichtshow. Auf der Seite von AIDA Cruises zeigte sich Vivica Seybold in Zusammenarbeit mit Jasper Poensgen Projetcs und der Agentur EAST END Communications für die Umsetzung verantwortlich. Um die technische Umsetzung kümmerte sich die Firma Ambion.

Björn Hermann setzte dabei bewusst auf den neuen Fusion 2 von EHRGEIZ. Insgesamt 100 Stück der intelligenten Lichtleiste wurden dabei auf dem Schiff platziert. Dabei zeigte sich Björn Hermann vor allem von dem Output, der Flexibilität und dem engen Abstrahlwinkel von 6 Grad beeindruckt.

„Da viele meiner Projekte draußen stattfinden bin ich immer auf der Suche nach Produkten die mit einer IP65 Schutzklasse ausgestattet sind, zur PL&S 2018 fiel mir der Fusion 2 auf und überlegte mir gleich wo ich den in ausreichender Menge einsetzten könnte, das war die Schiffstaufe – was mich sehr beeindruckt hat ist der enorme Output, der enge Abstrahlwinkel und die gute Farbmischung. Gerne wieder. “ Björn Hermann, Lichtdesigner.

Axel Fischer, Senior Management bei EHRGEIZ freut sich über die tolle Resonanz auf den Fusion 2 und freut sich bereits auf die kommenden Projekte.

„Wir sind sehr froh, dass der Fusion 2 so toll von Lichtdesignern und Veranstaltungsfirmen gleichermaßen angenommen wird. Es zeigt, dass wir mit unseren Produktentwicklungen auf dem Richtigen Weg sind und es freut mich, dass der Fusion bei der AIDAnova Taufe effektvoll in Szene gesetzt wurde. Gleichzeit freue ich mich bereits jetzt auf kommende Projekte mit dem Fusion 2.“

Der Fusion ist ab sofort verfügbar und bereits bei einigen Firmen in der Vermietung.

https://ehrgeiz.com/produkte/linear-lights/fusion-2

www.ehrgeiz.com

http://phase7.de

Bilder: Manfred H. Vogel