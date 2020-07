Drittes Studio von Canal 3 mit Lawo ruby auf Sendung

Der zweisprachige Schweizer Radiosender Canal 3 hat mit seinem neu eingerichteten dritten Studio unlängst hochkarätige Technologie in Betrieb genommen. Herzstück des Studios ist ein ruby Radiobroadcast-Mischpult mit einer PowerCore Mixing Engine von Lawo.

Im neuen Havarie- und Vorproduktionsstudio für französische und schweizerdeutsche Programme ist die ruby Konsole in ein 12-Fader-Panel für DJs und ein 4-Fader-Modul für Nachrichtensprecher aufgeteilt, so dass die Radiomoderatoren unabhängig voneinander arbeiten können. Beide Oberflächen der Split-Konsole sind bedienerfreundlich und haptisch angenehm in den Tisch der Moderatoreninsel eingelassen. Die Anbindung zu den bestehenden Studios wurde über MADI realisiert. Beratung, Bau, Installation und Konfiguration von Technologie und Mobiliar wurden vom Schweizer Systemhaus SLG Broadcast AG mit Sitz in Watt bei Zürich geleistet.

Canal 3 sendet in den Kantonen Bern und Solothurn auf zwei Frequenzen vom Berner Jura bis Lyss sowie von Erlach bis Solothurn. Im Jahr 2007 erhielt der Sender aufgrund der markant gestiegenen Zahl an Zuhörern den Radio Of The Year Award für sein französisches Programm. Auch in den folgenden Jahren blieb der Radiosender weiter auf Erfolgskurs und konnte seine Zuhörerschaft allein in den letzten vier Jahren um 50% steigern.

„Bereits die ersten beiden Studios wurden von uns in den Jahren 2010 und 2011 mit Lawo Mischpulten, damals aus der zirkon-Reihe, ausgestattet“, erinnert sich Benedikt Hurni, Sales & Operations Manager bei SLG Broadcast. „Ende 2016 wurde dort ein Upgrade auf die sapphire Radiopult-Linie desselben Herstellers durchgeführt. Mit drei von uns gelieferten Flightcase-Einheiten, bestehend aus zwei 19‘-Racks, einem Quertisch mit einer Lawo 12-Fader ruby Konsole und einem Power Core, ergänzte Canal 3 im Februar 2018 die bestehende Infrastruktur um ein mobiles Radiostudio. Der erneute Auftrag für die gerade abgeschlossene Installation zeigt uns, dass Canal 3 mit der Lawo-Technologie zufrieden ist – und mit unseren Dienstleistungen als Systemhaus“, freut sich Hurni.

Der Programm-Chef des Senders, Kevin Gander, nickt bestätigend zu Hurnis Worten. „Das alte Vorproduktionsstudio besaß eher eine Low-Budget-Ausrüstung. Durch die finanzielle Unterstützung des Technologieförderungsprogramm vom BAKOM* konnte endlich ein richtiges drittes Studio realisiert werden – und mit einer Radiotechnologie, mit der wir schon seit Jahren gute Erfahrungen bei Qualität und Zuverlässigkeit gemacht haben,“ schließt Gander.

* Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) ist eine Bundesbehörde der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Sitz ist in Biel/Bienne BE. Das Bundesamt befasst sich mit dem Telekommunikationsmarkt, dem Rundfunk und dem Postwesen in der Schweiz. In diesem Zusammenhang reguliert das Amt unter anderem das Funkwesen, die Fernmeldeanlagen, die Radio- und Fernsehsender und hat die Aufsicht über die Grundversorgung der Post beim Zahlungsverkehr.

Über Canal 3

Canal 3 ist ein zweisprachiger privater Radiosender in der Schweiz. Er ging am 29. Februar 1984 in zwei Sprachen auf Sendung. Mittlerweile versorgt der Sender auf zwei Frequenzen deutsch- und französischsprachige Hörer im zweisprachigen Teil des Kantons Bern und bringt deutschsprachige Programme im Kanton Solothurn ins Radio. Im Jahr 2007 konnte Canal 3 die Hörerzahlen markant steigern und wurde deshalb mit dem Radio Of The Year Award 2007 für das Programm in Französisch ausgezeichnet. Der erfolgreiche Sender konnte seine Zuhörerschaft auch weiterhin steigern, allein in den letzten vier Jahren um 50%. Canal 3 D sendet aktuell mit DAB+ auf SMC und C3F auf Digris.

Lawo AG

Lawo entwickelt, fertigt und vertreibt zukunftsweisende Netzwerk-, Control-, Audio- und Video-Systeme für Fernseh- und Radio-Produktionen, Postproduktion sowie Live-Events und Theateranwendungen. Das Produktportfolio umfasst Steuerungs- und Monitoring-Systeme, digitale Tonmischpulte, Kreuzschienen, Videoprozessoren sowie Lösungen für IP-basierte A/V-Infrastrukturen und Routingsysteme. Alle Produkte werden in Deutschland entwickelt und am Hauptsitz des Unternehmens in Rastatt nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.lawo.com