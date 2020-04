#DontStopTheMusic | Erlebe David Guetta dieses Wochenende live!

Wedemark, 17. April 2020 – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 18./19. April, legt David Guetta live aus Miami auf. Seinen Auftritt wird er auch als Teil von Sennheisers Online-Performance-Reihe #DontStopTheMusic streamen. Das zweistündige “United at Home” Spendenkonzert ist über die Social-Media-Kanäle des DJ-Superstars oder über Sennheisers Facebook-Seite abrufbar.

Das Live-Set findet in der Nacht von Samstag, 18. April, auf Sonntag, 19. April, statt und startet um Mitternacht. Der Auftritt verspricht nicht nur ein fantastisches Musikerlebnis zu werden, sondern bietet auch die Möglichkeit, Menschen zu helfen: David Guetta hat dazu vier Wohltätigkeitsorganisationen ausgewählt. Darunter ist der Covid-19-Solidaritätsfonds der WHO, an den auch die Zuschauer der kostenlosen #DontStopTheMusic-Reihe von Sennheiser spenden können.

Live aus Miami: David Guetta tritt am Wochenende mit einem einmaligen DJ-Set auf

https://www.facebook.com/DavidGuetta/Facebook.com/sennheiserdeutschland

Über Sennheiser

1945 gegründet, feiert Sennheiser in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Die Zukunft der Audio-Welt zu gestalten und für Kunden einzigartige Sound-Erlebnisse zu schaffen – dieser Anspruch eint Sennheiser Mitarbeiter und Partner weltweit. Das unabhängige Familienunternehmen, das in der dritten Generation von Dr. Andreas Sennheiser und Daniel Sennheiser geführt wird, ist heute einer der führenden Hersteller von Kopfhörern, Lautsprechern, Mikrofonen und drahtloser Übertragungstechnik. Der Umsatz der Sennheiser-Gruppe lag 2018 bei 710,7 Millionen Euro. www.sennheiser.com