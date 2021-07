Dietmar Harting mit Sonderpreis „Lebenswerk“ ausgezeichnet

Auszeichnung des Fachmediums „Markt&Technik“ / Viele Jahre gefragter Experte in zahlreichen Gremien

Espelkamp, 2. Juli 2021 — Dietmar Harting, Gesellschafter und Vorstandsmitglied der HARTING Technologiegruppe, ist von der Redaktion des Fachmediums „Markt&Technik“ mit dem Sonderpreis „Lebenswerk“ ausgezeichnet worden. Der Preis wurde im Rahmen der diesjährigen Wahl zum „Manager des Jahres“ vergeben.

Die Redaktion berücksichtigte dabei, dass Dietmar Harting neben seinen großen Verdiensten für die HARTING Technologiegruppe auch die Elektronikbranche über viele Jahre durch sein persönliches Engagement geprägt hat. 1967 trat Dietmar Harting in das elterliche Unternehmen ein, wurde 1973 Geschäftsführender Gesellschafter und machte den kleinen Mittelständler in seiner Ära zum erfolgreichen Global Player.

Gefragter Experte in vielen Gremien

Weit über die Grenzen der Region und des Landes hinaus wurde Dietmar Harting bekannt als Präsident bundesdeutscher und internationaler Organisationen und Gremien. Im Jahr 1998 rückte er als erster Mittelständler an die Spitze des einflussreichen Zentralverbandes Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) und steuerte den Verband nach den Turbulenzen infolge der Bitkom-Gründung wieder in sicheres Fahrwasser. Nach dem Abschied 2004 ernannte ihn der ZVEI zum Ehrenpräsidenten auf Lebenszeit.

Im selben Jahr wurde Dietmar Harting Mitglied des Präsidiums des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) und leitete von 2003 bis 2009 das Deutsche Institut für Normung (DIN), das ihm für seine Arbeit mit dem DIN-Ehrenring dankte. Die Bundeskanzler Helmut Kohl, Gerhard Schröder und Angela Merkel beriefen den Espelkamper in den „Rat für Forschung, Technologie und Innovation“ bzw. in die Initiative „Partner für Innovation“. Auf internationaler Ebene führte „Mr. Normung“, so der frühere EU-Kommissar Günter Verheugen über Dietmar Harting, u.a. die European Electronic Component Manufacturers Association (EECA) und das Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC).

Für sein herausragendes Engagement als Unternehmer, Förderer von Wissenschaft und Technik, in Verbänden und Organisationen wurde Dietmar Harting 2009 mit der Ehrendoktorwürde der Leibniz Universität Hannover ausgezeichnet. Ende 2019 wurde ihm die Karmarsch-Denkmünze der Leibniz Universitätsgesellschaft Hannover e.V. verliehen. Sein langjähriges Wirken in der Deutschen Messe AG, u.a. zwölf Jahre als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, wurde 2008 mit der Goldenen Messe-Ehrenmedaille gewürdigt. 2009 ehrte die Stadt Espelkamp, Stammsitz der Technologiegruppe, Dietmar und seine Ehefrau Margrit Harting mit der Ehrenbürgerwürde; 2009 wurde dem Ehepaar das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen.

Staffelübergabe 2015 an den neuen Vorstandsvorsitzenden Philip Harting

Im Oktober 2015 übernahm mit Sohn Philip, dem Enkel des Firmengründers, die dritte Generation den Vorsitz des Vorstandes, dem außerdem seine Eltern, seine Schwester Maresa Harting-Hertz und drei familienfremde Manager angehören.

CEO Philip Harting wurde von „Markt&Technik“ dreimal zum „Manager des Jahres gewählt (2015/2017/2019). Dietmar Harting bedankte sich beim ganzen Team des Fachmediums für die Auszeichnung. Besonderer Dank galt seiner Ehefrau sowie allen derzeitigen und früheren HARTING Mitarbeitenden, die zu der über 75-jährigen Erfolgsgeschichte der HARTING Technologiegruppe weltweit beigetragen haben.

