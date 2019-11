Die CLAES3PTRUSS von KLOTZ vereint das Beste aus zwei Serien: CATLink und TrussLink

Ein Netzwerkkabel hat vier verdrillte Adernpaare mit je 100 Ohm Wellenwiderstand. Somit können über die KLOTZ CATLink Serie problemlos vier Audiosignale (analog oder digital) oder auch vier DMX-Signale gesendet werden. Natürlich ist auch die interne Verkabelung des CLAES3PTRUSS komplett „digital ready“ und garantiert somit einen störungsfreien Einsatz als DMX- oder AES/EBU-Box.

Die KLOTZ TrussLink-Stageboxen sind immer dann im Einsatz wenn es professionell zugehen muss. Die paarweise parallel verschalteten XLR-Stecker (XLR 3p. F/M) sind als Input oder auch Output verwendbar. Das garantiert im professionellen Bühnenbetrieb maximale Flexibilität sowie Tempo im Auf- und Abbau.

Die CLAES3PTRUSS kann als kleine Sub-Stagebox oder gar als komplettes Multicore-System eingesetzt werden. Die perfekte Lösung, wenn Signale von der Bühne etwa zum FOH oder Sub-Mixer und wieder zurückgesendet werden müssen. Das robuste Aluminiumgehäuse ist mit rutschfesten Gummifüßen ausgestattet und die Beschriftung ist per Lasergravur aufgebracht. Dank der vier Ösen am Gehäuse und dem M10-Gewinde zur Verwendung einer Manfrotto Superclamp kann die CLAES3PTRUSS auch problemlos an Traversen montiert werden.

Als Verbindungskabel empfehlen wir eine Netzwerkleitung mit Gesamtschirm (z.B. KLOTZ RC5EE-Kabel). Nur damit ist sichergestellt, dass sich die vier einzelnen Kanäle eine gemeinsame Masse teilen.

