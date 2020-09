Der BiW-GmbH Umzug von Bergisch Gladbach nach Wuppertal und ein wenig Historie.



Rückblick

Im Jahre 1949 fand die erste Tonmeistertagung an der Nordwestdeutschen Musikakademie in Detmold statt, geplant als Expertentreff von Kunst und Technik. Ziel dieser Tagung war eine gute Zusammenarbeit zwischen den Kollegen der künstlerischen sowie der technischen Ebene im professionellen Bereich, zum Wohle der Musik-Aufnahmetechnik. 1950 wurde folgerichtig die Deutsche Filmtonmeister Vereinigung e.V. (DFTV) in München gegründet, die Vorläuferorganisation des Verbandes Deutscher Tonmeister e.V.

Im Oktober 1960 stellten dann der DFTV sowie die Vereinigung Deutscher Diplom-Tonmeister anlässlich einer weiteren Tonmeistertagung fest, dass Zwecke und Ziele beider Vereinigungen gleichgeartet sind, und dass es ratsam schien, all jene, die im Tätigkeitsfeld der Tonaufnahme in den Bereichen Film, Funk, Schallplatte und Fernsehen als Tonmeister tätig sind, möglichst in einer Vereinigung zusammen zu fassen. Das führte nach Annahme der neuen Satzung zu einem Zusammenschluss aller Tonmeister und Toningenieure zu dem „Verband Deutscher Tonmeister und Toningenieure e.V.

Die Gründung einer GmbH

Nach diversen, erfolgreich durgeführten Tonmeistertagungen, wurde im Juni 1983 aus haftungsrechtlichen und steuertechnischen Gründen die Tochtergesellschaft „Bildungswerk des VDT gemeinnützige GmbH gegründet“. Sie hatte die Aufgabe, sowohl die Tonmeistertagungen, wie auch VDT Seminare organisatorisch und finanziell eigenverantwortlich durchzuführen. Alleiniger Gesellschafter dieser GmbH war und ist der VDT e.V. Später wurde die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft aufgegeben und seither lautet die Firmierung dieses eigenständigen Unternehmens offiziell: „Bildungswerk des Verbandes Deutscher Tonmeister GmbH“. Im täglichen Sprachgebrauch hat sich verkürzt auch eingebürgert, „Bildungswerk“ oder einfach nur „BiW“.

Die damals neu eingerichtete Geschäftsstelle für den Verband VDT e.V. wie auch für die „Bildungswerk GmbH“ in Bergisch Gladbach, wurde zunächst von Marion Knipp und in der Folgezeit seit 1989 von Gisela Jungen betreut. Die organisatorischen, operativen Anforderungen sowie die wirtschaftliche Verantwortung wurde dabei im Laufe der Jahre und von Tonmeistertagung zu Tonmeistertagung (TMT) deutlich umfangreicher und immer vielfältiger.

Der VDT & Bergisch Gladbach

Die umfangreichen Aufgaben wurden von wechselnden Geschäftsführern der BiW-GmbH sowie Gisela Jungen, der Leiterin der gesamten Geschäftsstelle, über Jahrzehnte erfolgreich gemeistert. Bergisch Gladbach und das „Zaarshäuschen“ wurden damit auch in der Außendarstellung zu einem Synonym des VDT und all seiner Aktivitäten. Bis zum Jahre 2018 war z.B. Wolfgang Köhnsen aus Hamburg der Geschäftsführer dieser BiW-GmbH, der in seiner zurückliegenden Verbandsgeschichte auch schon Präsident des VDT e.V. war.

Das Ende einer langen Ära: „Am Zaarshäuschen 9“

Gisela Jungen, die „gute Seele“ des VDT seit nunmehr drei Jahrzehnten, hatte zeitig angekündigt, zum Ende 2018 und nach der TMT30 in Köln, ihren verdienten Ruhestand antreten zu wollen. Aus diesem Grund entschied der Vorstand des VDT e.V. noch im Jahre 2017 perspektivisch, die Administrationen des Verbandes und die der „BiW-GmbH“ zukünftig zu trennen. Folgerichtig wurde im Jahre 2018 – noch vor Beginn der TMT30 – am Friesenplatz in Köln die Geschäftsstelle des VDT e.V. eingerichtet, wo seither unter der Führung von Stefani Renner und mit tatkräftiger Unterstützung von Alexandra Grommes, tagtäglich für den VDT Verband und seiner Mitglieder, das Tagesgeschäft eines großen Verbandes mit über 2.100 Mitgliedern zuverlässig und kompetent betreut wird.

Weil auch Wolfgang Köhnsen zum Jahresanfang 2019 seinen Rückzug als Geschäftsführer der BiW-GmbH angekündigt hatte, musste für die Bildungswerk-GmbH eine tragfähige Grundlage für die Weiterführung getroffen werden, denn auch zukünftig sollen ja wirtschaftlich orientierte Projekte des VDT e.V. veranstaltet werden, die jeweils von der BiW-GmbH als eigenständige Körperschaft verantwortet werden.

Neue Personalbesetzung der BiW-GmbH

Seit Frühjahr 2019 hat das VDT Mitglied Branko Glisovic die Geschäftsführung der BiW-GmbH übernommen. Er ist in Wuppertal ansässig und war viele Jahrzehnte im Consumer-Audiobereich tätig, wie auch Renate Paxa, die als Fachfrau für den Bereich PR, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, zum Herbst 2019 für die BiW-GmbH verpflichtet werden konnte.

Im Jahre 2019 wurde ja zeitgleich auch ein neuer Vorstand des VDT e.V. gewählt, der bis dahin von Prof. Carlos Albrecht geführt wurde. Weitere, langgediente VDT Mitglieder, wie z.B. Vorstandsmitglied Hans Schlosser, hatten ebenfalls ihren Rückzug nach langer Tätigkeit angekündigt.

Mit Jürgen Marchlewitz als neuem Präsidenten, Jörn Nettingsmeier, Dr. Günther Theile, Hannah Baumgartner, Angelo D’Angelico und Christopher Sauder-Engeler, steht seit seit dem Frühjahr 2019 auch auf Seiten des VDT e.V. eine neue Riege Verantwortlicher bereit, diesen größten und ältesten Verband der Pro-Audio Branche mit ca. 2.100 Mitgliedern und 70-jähriger Tradition, auch weiterhin und zuverlässig zu führen.

Aufgabe des Büros in Bergisch Gladbach

Dem Büro in Bergisch Gladbach war also keine Zukunft mehr beschieden, in dem ja über einen langen Zeitraum hinweg sowohl das Büro und die Geschäftsstelle des VDT e.V. – wie auch die der BiW GmbH ansässig war – deshalb galt es nunmehr für die operative BiW GmbH eine neue Heimat zu finden.

Für einen gewissen Überbrückungszeitraum konnte die BiW-GmbH im Rahmen einer Homeoffice-Lösung betreut werden, aber auch wenn heutzutage die Arbeit im „Homeoffice“ gängig sind, so können weder die Akten und Ordner aus mindestens 10 Jahren privat gelagert werden, noch können technische Funktionswaren für Seminare und Veranstaltungen in privaten Räumen untergebracht werden. Es lag deshalb nahe, einen passender Büroraum in Wuppertal zu finden, mit der Möglichkeit, auch Meetings dort abhalten zu können, wie auch Lagerraum für den VDT e.V. sowie die BiW-GmbH vorzuhalten.

Begleiterscheinung der Coronakrise.

Corona bedingt musste ja bekanntlich die für Oktober 2020 geplante Tonmeistertagung (TMT31) in Düsseldorf auf den November 2021 verschoben werden. Damit verbunden war aber auch ein faktischer Shut-down sämtlicher BiW-Aktivitäten. Es lag deshalb nahe, die (Un-)Gunst der Stunde zu nutzen, um sich nach einer geeigneten, räumlichen Perspektive umzuschauen. Die Wahl fiel auf zwei Büroräume im Wuppertaler Stadtteil Barmen, die alles das boten, was uns wünschenswert erschien, so dass der Umzug für den Juli geplant wurde.

Umzug & neue Kontaktdaten der BiW-GmbH

Der Umzug erfolgte problemlos und zügig. Seit Ende August nun ist die „Bildungswerk des Verbandes Deutscher Tonmeister GmbH“ in Wuppertal ansässig und freut sich auf die zukünftigen Aktivitäten. Dabei soll es aber nicht nur bei der Planung und Organisation der Tonmeistertagung bleiben, denn bereits jetzt sind neue Ideen für weitere Aktivitäten „in der Pipeline“, die hoffentlich schon bald umgesetzt werden können.

Die aktuellen Daten (bitte notieren)