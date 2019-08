DEAplus zeigt Engagement für den Klimaschutz

Ganzheitliche Nachhaltigkeit beschäftigt die Veranstaltungsbranche und natürlich auch das Team der DEAplus. Konkretes Handeln und entsprechende Signale wurden in den letzten Monaten gesetzt, denn gegen den Klimawandel und für den Schutz unseres Planeten kann und soll schließlich Jede*r Wirksames tun.

20. September: Globaler Klimaschutz-Tag

International von zahlreichen Organisationen und AkteurInnen ausgerufen, ist der 20. September 2019 der Tag des „Klimastreiks“. Die Deutsche Event Akademie bleibt an diesem Tag geschlossen und alle im Team sowie die DozentInnen und Teilnehmenden werden motiviert, sich an diesem FridayForFuture an den vielfältigen Aktionen zu beteiligen, und damit ein starkes Signal Zeichen für die Bedeutung des Klimaschutzes und entsprechend bewusstem Handeln zu setzen.

DEAplus ist Teil der Initiative #AllesFürsKlima

Unter dem Motto „Wirtschaft will mehr Klimaschutz“ setzen sich Unternehmerinnen und Unternehmer in der Initiative “Entrepreneurs for Future“ ein. Ziel ist es, mit innovativen Produkten, Technologien, Dienstleistung und Geschäftsmodellen den Klimaschutz zügiger voranzubringen. Ende Juli hat die Geschäftsführung der Deutschen Event Akademie die Stellungnahme von #EntrepreneursForFuture unterzeichnet und ist nun zusammen mit 2.299 anderen Unternehmen (Stand: Mitte August) bewusst Teil der Initiative.

Spenden für die Aufforstung des Regenwaldes

Inspiriert vom langjährigen, besonderen Engagement der „DEAplus Freundin“ Professorin Tina Kitzing wird für ein Regenwald-Projekt gespendet. Pro Weiterbildungsangebot im Jahr 2019 spendet die Deutsche Event Akademie an die Initiative Naturefund für die Neupflanzung eines Baumes. Im Süden von Costa Rica liegt auf der Osa Halbinsel der Corcovado-Nationalpark, der auf 42.469 ha einen der letzten Tieflandregenwälder der Welt schützt. Laut National Geographic ist es der Ort mit der höchsten biologischen Intensität der Welt. Nur 80 km entfernt beginnt der Amistad-Nationalpark, der größte Nationalpark Costa Ricas. Naturefund möchte durch Spenden und Kooperationen eine grüne Klimabrücke zwischen beiden Nationalparks aufbauen und so den Austausch der Arten entscheidend fördern. In einem ersten großen Schritt sollen 100.000 Bäume gepflanzt werden.

Das Team der DEAplus entwickelt bereits weitere Aktivitäten, um im täglichen Tun bewusst für den Klimaschutz und ganzheitliche Nachhaltigkeit aktiv zu sein.