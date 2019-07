„Berlin wir kommen!“ verkündet die Deutsche Event Akademie

Im Oktober gibt es in Kooperation mit der AUCOTEAM Berufsfachschule die ersten Outhouse Angebote in der Bundeshauptstadt. Der DEAplus Weiterbildungsbringdienst hat im Programm:

… Weiterbildung zu*r Evakuierungshelfer*in … in Englisch: Sachkunde Anschlagmittel + Traversensysteme … Mediensteuerung und IT in der Eventplanung … Inneres Notfall- und Krisenmanagement … Wiederholungsunterweisung für Elektrofachkräfte