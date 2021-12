d&b Gruppe verstärkt Angebot an Lösungen und übernimmt britisches AVLM-Unternehmen White Light

Backnang, 8. Dezember 2021 — d&b, das deutsche Unternehmen für Audiotechnik und Lösungen, gab heute bekannt, dass es seinen serviceorientierten Bereich d&b solutions mit der Übernahme des britischen Unternehmens White Light verstärken wird, das auf AV, Lichttechnik und Medien (AVLM) spezialisiert ist.

Durch die Gründung von d&b solutions im Mai dieses Jahres kann die d&b Gruppe ihren Kunden eine durchgängige Expertise in den Bereichen Planung, Installation und Wartung von Systemen sowie Managed Services anbieten. Die Übernahme von White Light erweitert dieses Angebot zusätzlich.

d&b solutions hat eine Vereinbarung mit den Eigentümern von White Light geschlossen, um 100 Prozent der Anteile an White Light zu übernehmen. Die Transaktion soll im Januar 2022 abgeschlossen werden.

„White Light ist eine strategische Ergänzung zur d&b Gruppe. Die Technologie und Expertise des Unternehmens erhöht die Möglichkeiten von d&b solutions erheblich, komplette und flexible Lösungen für Audio, Video und XR anzubieten“, sagt Amnon Harman, CEO der d&b Gruppe. „Getrieben durch schnellere Markttrends während der Pandemie ist dies ein weiterer Fortschritt in der strategischen Neuausrichtung von d&b, denn d&b solutions wird so zum Premiumpartner für den gesamten AVLM-Bedarf unserer Kunden in Großbritannien.“

Seit der Gründung im Jahr 1971 ist White Light Spezialist für komplette Produktionslösungen auf unterschiedlichen Märkten, darunter Theater, Unternehmensevents, Übertragungen, Konzerttourneen, Freizeit, Bildung und Handel. Nach der Übernahme und der Integration in die d&b Gruppe wird der Name zu White Light, a d&b solutions company geändert. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben im Unternehmen.

Für d&b solutions besonders im Fokus steht die SmartStage®-Technologie von White Light, die seit 2017 entwickelt wird. SmartStage® ist eine immersive Videoumgebung, die den klassischen Greenscreen eines virtuellen Studios durch XR-Technologie ersetzt. Das Potenzial der XR-Technologie in Verbindung mit der immersiven Audioplattform von d&b Soundscape und der Expertise von White Light wird neue Märkte für immersive AVLM-Lösungen erschließen, von denen alle Partner und Kunden der d&b Gruppe profitieren.

„Wir freuen uns sehr, Teil der d&b Gruppe zu werden und das Geschäft von d&b solutions auszuweiten“, sagt Bryan Raven, Geschäftsführer von White Light. „Wir unterstützen die strategische Ausrichtung von d&b und sind davon überzeugt, dass White Light einen wichtigen Beitrag zu deren Umsetzung und zum Wachstum leisten wird. Neben erstklassiger Technologie und Dienstleistungen vertreten wir auch die gleichen Werte, die uns dabei helfen werden, unsere gemeinsame Ziele voranzutreiben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, damit wir unsere Kunden mit bestmöglichen Technologielösungen in einer ganzen Reihe von Branchen versorgen können.“

d&b solutions agiert unabhängig von d&b audiotechnik und konzentriert sich auf eine höhere Servicequalität und Integration sowie auf durchgängige Installations- und Produktionslösungen für die Kunden. d&b solutions und d&b audiotechnik haben unterschiedliche Führungsteams, die jeweils an die d&b Gruppe berichten.

Harman fügt hinzu: „Die d&b Gruppe steht für lebensverändernde Erlebnisse unserer Kunden. Das bedeutet, dass wir über das gesamte technologische Ökosystem im Bereich Unterhaltung hinweg denken, beraten, gestalten und abliefern können. Die Menschen, Technologien und Dienstleistungen von White Light werden eine wichtige Rolle dabei spielen, dass wir als d&b Gruppe die Anforderungen unserer Kunden erfüllen und diese Vision umsetzen können.“

Weitere Informationen: www.dbaudio.com