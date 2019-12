d&b audiotechnik bei Stadt nach Acht: Unterhaltung fürs Publikum. Mit Respekt für die Nachbarn

Berlin, 25.11.19. d&b audiotechnik unterstützt in diesem Jahr als offizieller und exklusiver Audio Partner die Konferenz zur Nacht “Stadt nach Acht”, die in Berlin vom 28. bis 30. November 2019 stattfinden wird. Entsprechend der d&b Immissionsmission unterstützt d&b audiotechnik das Ziel von Stadt nach Acht, sich bei den Themen Nachtleben, Clubkultur und Festivals mit Anspruchsgruppen, Meinungsbildnern und Entscheidungsträgern zu vernetzen, damit Live-Veranstaltungen auch in Zukunft möglich sind. Nach Auffassung des Unternehmens für Audiolösungen und -technologie sind die Anforderungen an Beschallungssysteme heute umfassender denn je: exzellenter Sound für das Publikum, Rücksicht und Ruhe für die Menschen zu Hause.

Michael “Mic” Kinzel, Global Segment Manager Live and Entertainment Venues bei d&b audiotechnik, wird an dem Panel “How to keep the beauty of experience? ‘Safe Listening’ and ‘Music is not noise!” teilnehmen. Mic wird außerdem die d&b NoizCalc Software vorstellen, die Systemplanern ermöglicht, die Auswirkungen der Schallausbreitung und die daraus entstehenden Immissionen des Beschallungssystems im Fernfeld zu modellieren und abzuschätzen. Die genauen Termine werden über die Website http://2019.stadt-nach-8.de/ bekanntgegeben. Während der gesamten Konferenz wird Mic für Hintergrund­gespräche und Interviews zur Verfügung stehen.

d&b stellt die Audioausstattung der Konferenz in Form der Vertonung der sechs Panelbühnen sowie des Audio Recordings in Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Partner in Berlin, TSE.

d&b hat sein Software-Repertoire um NoizCalc ergänzt, da es in der Vergangenheit nicht so einfach war vorherzusagen, wie sich der Schall vom Zuhörerbereich in die lokale Umgebung ausbreitet. Die Software nutzt komplexe Lautsprecherdaten und modelliert die Lärmimmissionen im Fernfeld gemäß den Berechnungsnormen ISO 9613-2 und Nord2000. Mithilfe von 3D-Geländedaten liefert NoizCalc eine präzise Prognose zur Ausbreitung des Schalls von den Publikumsbereichen über das gesamte umgebende Gelände hinweg. So können Systemplaner bereits in der Planungsphase einer Veranstaltung die Auswirkungen des Beschallungssystems und potenzielle Probleme durch Lärmbelastung erkennen.

NoizCalc wurde inzwischen weltweit und für verschiedene Anwendungszwecke getestet und eingesetzt – insbesondere bei Festivals, aber auch in zahlreichen Live-Spielstätten.

Auf Festivals wie ULTRA, Electric Daisy Carnival und Love Family Park haben Systeme von d&b den Besuchern ein unvergessliches Klangerlebnis geboten. Dies gilt freilich auch für zahlreiche Clubs auf der ganzen Welt, darunter PACHA Ibiza, PRINTWORKS in London und Watergate in Berlin.

Über d&b audiotechnik.

Leidenschaft und Präzision von Sprache und Musik werden unverfälscht hörbar mit hochklassigen Beschallungsanlagen aus dem Hause d&b. International als führendes Unternehmen in der Pro-Audio-Branche anerkannt, bietet d&b mit seinem System-Ansatz ein profiliertes Spektrum an Produkten, Software und Support für zielgenaue Lösungen, ob bei Festinstallationen oder mobilen Anwendungen. Seinen besonderen Ruf verdankt d&b der nachhaltigen Qualität seiner Audio-Systeme, seiner Services und der Vorreiterrolle bei der Technologie-Entwicklung. Sitz des 1981 im Schwäbischen gegründeten Unternehmens ist Backnang bei Stuttgart, inklusive Forschung, Entwicklung und Produktion. d&b beschäftigt über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist rund um den Globus durch Partnerfirmen und Niederlassungen präsent. www.dbaudio.com

Quelle: d&b audiotechnik GmbH & Co. KG