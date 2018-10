Zum 90. Jubiläum von Neumann.Berlin geben Sennheiser und Neumann ein ganz besonderes Bundle heraus: Das Mikrofonsystem evolution wireless ew 500 G4 ist bis zum Jahresende mit der Neumann-Echtkondensatorkapsel KK 205 erhältlich. Dieses besondere Vocal Set macht den legendären Neumann-Sound einer breiteren Kundengruppe zugänglich, waren die Neumann-Kapselköpfe doch bislang den Sennheiser-Serien 2000, 6000 und 9000 vorbehalten.

Das Bundle ew 500 G4-KK205 kombiniert den legendären Neumann-Sound mit der zuverlässigen Drahtlostechnik von Sennheiser

Die Neumann-Echtkondensatorkapsel KK 205 basiert auf der mehrfach ausgezeichneten Serie drahtgebundener KMS-Bühnenmikrofone. Der Kapselkopf mit dem charakteristischen Neumann-Sound besitzt eine außergewöhnliche Klarheit; der direkte, emotionale Klang zeichnet sich durch hohe Impulstreue und luftige Höhen aus. Der Supernierenkopf KK 205 verarbeitet problemlos hohe Schalldruckpegel von bis zu 150 dB und ermöglicht eine hohe Verstärkung sowie eine gute seitliche Dämpfung benachbarter Schallquellen auf der Bühne.

Das drahtlose Mikrofonsystem ew 500 G4-KK205 ist vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2018 erhältlich

Das drahtlose Mikrofonsystem ew 500 G4 bietet eine Sendeleistung von bis zu 50 mW und eine Schaltbandbreite von 88 MHz, was dem Tontechniker genügend Spielraum auch in dichter belegten Funkspektren gibt. Das System ist in den Standard-UHF-Frequenzbereichen verfügbar und umfasst den Handsender mit Kapsel und Mikrofon-Clip sowie den Rack-Empfänger mit Montage-Kit und Netzteil.

Das Bundle ist zum Preis von EUR 1.600 vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2018 erhältlich.