Der deutsche Distributor cma audio erweitert seinen Vertrieb von konfektionierten Mogami Kabeln. Bereits seit über zehn Jahren bietet der Pro-Audio-Vertrieb die hochwertigen Profi- und Hifi-Kabel des japanischen Herstellers in Deutschland, Österreich und BeNeLux an. Ab August 2018 stellt cma audio die Mogami Konfektionsware auch in ganz Europa zur Verfügung. Meterware ist weiterhin in Deutschland, Österreich und BeNeLux erhältlich. Seit über zehn Jahren vertreibt cma audio die hochwertigen Kabel von Mogami in Deutschland, Österreich und BeNeLux. Jetzt weitet der deutsche Distributor den erfolgreichen Vertrieb weiter aus: Zusätzlich zur Meterware, die weiterhin in diesen Ländern angeboten wird, steht Konfektionsware ab August 2018 auch europaweit zur Verfügung.

Audioübertragung auf höchstem Niveau

Das beste Signal kann nur gut klingen, wenn es unverfälscht übertragen wird. Seit mehr als 40 Jahren gilt Mogami als Garant für genau diese Qualität unter Tonschaffenden weltweit. Von Toningenieuren werden die Kabel ebenso geschätzt wie von Musikern, darunter so berühmte Namen wie Slash, Dave Mustaine oder Imagine Dragons. Auch im heimischen Wohnzimmer muss man auf die hochwertige Klangübertragung nicht verzichten: die Hifi-Produkte von Mogami sind perfekt für den uneingeschränkten Musikgenuss geeignet.

Portfolio-Erweiterung zur Vertriebserweiterung

Mit dem erweiterten Vertrieb vergrößert die cma audio GmbH auch ihr Angebot des japanischen Herstellers um gleich vier neue Produkte. Die Overdrive Serie wächst um ein Lautsprecherkabel, auch die Gold Edition erhält eine neue Möglichkeit zur Verbindung von Gitarren- oder Bassverstärkern und den passenden Boxen. Ebenfalls in der Gold Edition erscheint ein AES/EBU-Breakout-Kabel, das von Sub-D auf je vier weibliche und männliche XLR-Stecker nach TASCAM-Standard übersetzt. Die vierte Neuheit ist eine hochwertige Kopfhörerverlängerung.

EU-weiter Vertrieb durch cma audio ab August 2018

Nach über zehnjährigem Vertrieb auf den Märkten in Deutschland, Österreich, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden bietet die cma audio GmbH konfektionierte Mogami Kabel jetzt auch europaweit an. „Wir freuen uns sehr, dass wir in Zukunft auch europaweit Mogami Konfektionsware anbieten können,“ kommentiert Christof Mallmann, Geschäftsführer der cma audio GmbH, die erweiterte Kooperation. „Mit den hochwertigen Kabeln von Mogami und dem Vertriebs-Know-how von cma audio steht einem Erfolg auf EU-Ebene nichts im Wege.“