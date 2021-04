CCH – Congress Center Hamburg setzt auf Robe ESPRITE und Spiider

In Zukunft finden in dem neuen CCH – Congress Center Hamburg Veranstaltungen in völlig neuen Dimensionen statt – das CCH wird seit 2017 einer Renovierung unterzogen, die 2021 abgeschlossen werden soll. Mit 12.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, 12.000 Quadratmetern Foyerfläche und 12.000 Sitzplätzen in bis zu 50 Sälen wird das CCH – Congress Center Hamburg zukünftig zu einem der größten und modernsten Kongresszentren Europas. Bei der Planung des neuen CCH – Congress Center Hamburg wurde auf die Nachhaltigkeit großen Wert gelegt, unter anderem auf Grundlage der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).

In diesem Zuge wurde auch die Beleuchtung auf energiesparende LED-Technik erneuert. Dafür wurde das CCH von der WERNING Theatertechnik-Theaterbedarf GmbH mit Robe ESPRITE und Spiider beliefert.

„Wir haben uns eine große Bandbreite aktueller Moving Lights angeschaut und uns am Ende für den ESPRITE entschieden, da die austauschbare LED Engine zukunftsträchtig ist und das Thema Nachhaltigkeit für uns besonders wichtig ist,“ erklärt Lars Schierbaum, Projektmanager Technik und Verantwortlicher für den Fachbereich Beleuchtungstechnik beim CCH – Congress Center Hamburg. „Zudem ist Robe am Markt sehr akzeptiert und somit ist es für Lichtdesigner und -Operatoren einfacher, mit unserem Hauslicht zu arbeiten“, so Hartmut Hofmann, Bereichsleiter Produktion beim CCH – Congress Center Hamburg.

Ein Teil der Scheinwerfer wird im Saal 3, der für Bälle, Bankette und „festliche“ Veranstaltungen genutzt wird, fest installiert. Der andere Teil bleibt mobil als Show- und Ambientlicht im gesamten CCH – Congress Center Hamburg einsetzbar für unterschiedliche Veranstaltungen wie Kongresseröffnungen, Konzerte oder Corporate Events. „Aufgrund des Funktionsumfanges können wir sowohl Spiider als auch Esprite flexibel in alle Veranstaltungsformate einbinden,“ unterstreicht Hartmut Hofmann.

Über Robe lighting

Robe lighting ist in der Tschechischen Republik ansässig und stellt innovative, hoch-qualitative Moving Lights und Digital Lighting Produkte her. Der zentrale Baustein der Firmenphilosophie ist so eng mit den Geschäftspartnern und Endkunden zusammenzuarbeiten wie nur möglich, um deren Anforderungen, Gedanken und Wünschen zuzuhören und deren Märkte zu verstehen. Die Kenntnis über die Industrie stützt sich dabei auf zahlreiche Individuen sowie dem möglichst direkten und persönlichen Kontakt zu diesen. In der „Robe Family“ sind Kommentare und Feedback stets willkommen. Die Zukunft ist voller ehrgeiziger Ideen und Pläne. ROBE wird sich weiterhin darauf konzentrieren, Produkte höchster Ingenieurskunst unter Verwendung hochmodernster Technologien zu entwickeln und herzustellen, um den kreativen, technischen und praktischen Ansprüchen der breiten Vielfalt an Anwendern und Partnern gerecht zu werden. (Quelle: Robe lighting s.r.o. / www.robelighting.de)

Fotos: Lars Schierbaum