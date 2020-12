Cameo präsentiert die FLAT PRO® G2 Serie – Outdoor-Allrounder ab sofort verfügbar

Neu-Anspach, Deutschland – 17. Dezember 2020 – Mit der neuen FLAT PRO® G2-Serie erweitert Cameo das Anwendungsspektrum der IP65-zertifizierten LED-Outdoor-PAR-Scheinwerfer und bietet Lichtdesignern, Fachplanern und Architekten die ideale Mischung aus minimalem Platzbedarf, enormer Lichtleistung und höchster Outdoor-Tauglichkeit. Ob als kalibriertes und kompaktes IP65-Uplight an der Gebäudefassade, als geräuschloser Lichtlieferant im Theater oder als Effektlicht für Live-Shows – Lichtprofis profitieren unter anderem von einem komplett geräuschlosem Betrieb auf Basis der verbesserten Konvektionskühlung, einer wählbaren PWM (650 Hz – 25 kHz) für flackerfreie Kamerabilder sowie einem überarbeiteten Gehäusedesign mit integriertem Tragegriff. Die neue FLAT PRO® G2 Serie ist ab sofort in den Versionen FLAT PRO® 7 G2 (7 x 10 W RGBWA, 2.400 lm), FLAT PRO® 12 G2 (12 x 10 W RGBWA, 4.300 lm) und FLAT PRO® 18 G2 (18 x 10 W RGBWA, 6.600 lm) erhältlich.

Mit ihren extrem lichtstarken 10 Watt-LEDs deckt die neue FLAT PRO® G2-Serie das komplette RGBWA-Farbspektrum ab und ermöglicht noch flexiblere Farbmischungen für warme, satte Voll- und Pastellfarben. Dank der anpassbaren PWM-Frequenz (650 Hz – 25 kHz) brauchen sich Lichttechniker auch im Theater, TV-Studio, am Filmset oder auf Lichtkunst-Festivals keine Sorgen über flackernde LEDs beim Dimmen zu machen. Darüber hinaus sorgt der integrierte LED-Kalibrierungschip dafür, dass Voll- und Pastellfarben aus dem RGBWA-Farbspektrum bei mehreren FLAT PRO® G2 im Verbund ohne Abweichungen umgesetzt werden. Abgerundet werden die vielseitigen PAR-Scheinwerfer von der patentierten EZChase®-Funktion (DMX Delay), mittels derer sich Lauflichter ohne externe Steuerung erstellen lassen.

Neben der Lichtqualität und Funktionsvielfalt muss ein Outdoor-PAR-Scheinwerfer auch in seinem Handling überzeugen. Aus diesem Grund wurde das Design der FLAT PRO® G2-Serie an mehreren Stellen optimiert. So wurde der Haltegriff unscheinbar in das kompakte Metallgehäuse integriert, während das OLED-Display mit berührungsempfindlichen Tastern die schnelle und einfache Bedienung am Gerät ermöglicht. Höchste Zuverlässigkeit gewährleisten zudem die überarbeitete Konvektionskühlung sowie die professionellen Anschlussoptionen mit Neutrik True-kompatiblen Ein- und Ausgängen sowie 3-poligen IP65 DMX-Buchsen. Für eine noch flexiblere Montage lassen sich die FLAT PRO® G2 optional mit einem ausklappbaren 16-mm-TV-Zapfen auf Basis der patentierten Cameo SPIN16®-Technologie nachrüsten.

