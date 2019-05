BrandEx Fresh 2020 zeichnet Nachwuchskonzepte in der Live-Kommunikation aus

Fresh und munter beim BrandEx teilnehmen

Der BrandEx Award, Kreativwettbewerb für erfolgreiche Live-Kommunikation und Höhepunkt des International Festival of Brand Experience, ist in die diesjährige Award-Saison gestartet. Fester Bestandteil des Kreativwettbewerbs ist der BrandEx Fresh 2020 – die Kategorie für Berufseinsteiger in Live-Kommunikation und Eventmarketing. Die Teilnehmer beim BrandEx Fresh entwickeln auf der Grundlage einer konkreten Aufgabenstellung eine kanalübergreifende Live-Kampagne für eine real existierende Marke. Einreichungsschluss ist am 30. September 2019. Das Höchstalter für die Teilnehmer am BrandEx Fresh ist auf 30 Jahre festgelegt. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos.

Die Wettbewerbsaufgabe für den BrandEx Fresh 2020 ist die Entwicklung einer integrierten Kommunikationskampagne für die „Urlaubsdestination Frankreich“. Im Fokus der Kampagne sollen Maßnahmen der Live-Kommunikation stehen, aber mit anderen Kommunikationskanälen zielführend verknüpft werden. Das „virtuelle“ Gesamtbudget aller Maßnahmen darf 150.000 Euro nicht überschreiten.

Einreichungen für den BrandEx Fresh 2020 sind bis zum 30. September 2019 möglich. Eine sachkundige Jury ermittelt anschließend aus allen Einreichungen die besten Konzepte. Die Preisverleihung findet am Abend des 14. Januar 2020 im Rahmen des International Festival of Brand Experience in Dortmund statt.

Die Ausschreibungsunterlagen und alle weiteren Informationen zum BrandEx Fresh 2020 stehen auf der Website www.brand-ex.org zur Verfügung.

Quelle: BrandEx