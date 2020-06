Bose Professional sorgt im neuesten Ostehuset Restaurant für einen großartigen Klang

Der norwegische Systemintegrator ShowRoom verwendet RoomMatch und EdgeMax Lautsprecher für die Entwicklung einer hochwertigen Audiolösung

FRAMINGHAM (MA), USA – 28. Mai 2020 – Mit Bose Professional hat das Ostehuset Restaurant im norwegischen Stavanger eine flexible, hochwertige Audiolösung erhalten. Am historischen Domkirkeplassen im Zentrum von Stavanger gelegen, bietet das Restaurant, das sich im Gebäude der ehemaligen Norske Bank befindet, neben Feinkostspezialitäten auch einen Shop, eine Bar, ein Konferenzzentrum, eine Bierbrauerei sowie einen Wein- und Käseverkostungsraum. Das Soundsystem wurde vom norwegischen Systemintegrator ShowRoom entworfen und installiert und sorgt sowohl während des Restaurantbetriebs zur Mittagszeit als auch abends in der Bar für eine hochwertige Klangqualität.

Um den historischen Charme des Gebäudes zu bewahren und den verschiedenen Oberflächen unter anderem aus Beton und Glas gerecht zu werden, galt es bei der Installation der Audiolösung besondere Herausforderungen zu bewältigen, damit die verwendeten Produkte den begrenzten Möglichkeiten der vorhandenen Bausubstanz entsprechen. Die Lösung beinhaltete die Verwendung von RoomMatch Utility und EdgeMax Lautsprechern, die für eine hochwertige Klangqualität und Beschallung sorgen und sich unauffällig in die allgemeinen Innendesignelemente einfügen.

Mithilfe der Bose Modeler Software entwarf ShowRoom unterschiedliche Möglichkeiten zur Installation der Lautsprecher und simulierte anschließend die entsprechende Verteilung und Verbreitung des Klangs im Raum. Dabei wurde der Klang in Audiobereiche unterteilt, die digital über Dante® und Bose ControlSpace DSP kontrolliert und von den Mitarbeitern einfach gesteuert werden können. Die RoomMatch Lautsprecher wurden an den Betonelementen oberhalb der Decke oder mithilfe von Drähten zwischen den Holzplatten und der Decke montiert. So wurde der verfügbare Raum optimal genutzt und die Lautsprecher fügten sich unauffällig ein. In den Ess- und Sitzbereichen, den Konferenzräumen und dem Weinverkostungsraum wurden die EdgeMax Lautsprecher in bereits vorhandene Öffnungen integriert, um die historische Struktur des Gebäudes zu bewahren.

„Das gesamte Audiosystem ist perfekt auf unsere besonderen Ansprüche ausgerichtet und unterstreicht den einzigartigen Charakter des Gebäudes“, so Tom Helge Sørenssen, Geschäftsführer der Ostehusetgruppen. „Die Lautsprecher wurden in bereits vorhandene Öffnungen integriert, die ursprünglich für die Deckenlampen verwendet worden waren. Die Klangqualität ist hervorragend und wir sind begeistert von der Möglichkeit, die Lautstärke in einzelnen Bereichen an die individuellen Erfordernisse anzupassen, ohne den Betrieb im übrigen Restaurant zu beeinträchtigen.“

Weitere Informationen zu den Lösungen von Bose Professional finden Sie unter PRO.BOSE.COM.