Bose Professional erweitert seine ControlSpace® Sound Prozessor-Reihe mit sechs neuen DSP-Modellen und drei eleganten digitalen Lautstärkereglern zur Wandmontage.

Die neuen gewerblichen ControlSpace CSP-1248 und CSP-428 Sound Prozessoren

sind mit ihren I/O-Anschlüssen und der vereinfachten Konfiguration die ideale Wahl

für kleine bis mittelgroße Projekte. Die Geräte eignen sich als eigenständige DSP in

gewerblichen Anwendungen (z. B. im Einzelhandel und in Restaurants) und an

öffentlichen Orten, an denen moderate Signalverarbeitungsfunktionen, hohe

Audioqualität und eine einfache Installation gefragt sind. Die Ausstattung umfasst

symmetrische Analog-Ein- und Ausgänge, Cinch-Eingänge, acht GPI, einen GPO,

einen Stummschaltungskontakt, eine serielle RS-232-Schnittstelle, einen Ethernet-

Netzwerkanschluss (zur Konfiguration oder Wandsteuerung) sowie einen Bose®

AmpLink-Ausgang mit einfacher digitaler Audiokonnektivität zu unterstützten

Leistungsverstärkern.

Die Schnelleinrichtungsfunktion der neuen ControlSpace CSP-Modelle beruht auf

einem integrierten Webserver mit browsergestützter Steuerungssoftware. Die

Anwender greifen über den PC (oder Mac) und einen Webbrowser auf die CSPKonfigurationsseite

zu, ähnlich wie beim Einrichten eines WLAN-Routers. In der

intuitiven, logisch aufgebauten Echtzeit-Benutzeroberfläche finden sich sowohl

Echtzeit-Pegelanzeigen als auch häufig genutzte Funktionen für gewerbliche

Projekte. So können Anwender beispielsweise die Audioquellen und die Paging-

Schwellenwerte einrichten, die EQ-Einstellungen anpassen und die Feinabstimmung

der Limiter vornehmen. Gebräuchliche Signalverarbeitungsfunktionen erleichtern die

Reproduzierbarkeit bei wiederkehrenden gewerblichen Anwendungen, vermindern

Designfehler und beschleunigen letztlich die Installation – und das ganz ohne

komplizierte Abläufe oder langwierige DSP-Schulungen.

Die neuen CSP-Modelle sind mit den nachfolgenden proprietären Bose Algorithmen

ausgestattet, die über die Steuerungssoftware konfiguriert werden und für den

zuverlässigen Betrieb gewerblich genutzter Soundsysteme sorgen:

 Die AutoVolume-Funktion passt den Zonenausgangspegel laufend an die

Hintergrundgeräusche des Raumes an (sofern das Gerät mit dem neuen, als

Zubehör erhältlichen Bose ANC Sense Mikrofon gekoppelt ist), sodass eine

gleichbleibend gute Audiowiedergabe gewährleistet ist.

 Der dynamische SmartBass EQ optimiert die Wiedergabe kleinerer

Lautsprecher im unteren Frequenzbereich.

 Opti-Voice® Paging sorgt für den sanften Übergang zwischen Musik und

Paging-Signalen.

 Das Opti-Source® Pegel-Management überwacht den Eingangspegel von bis

zu vier Audioquellen. Die Lautstärke der einzelnen Audioquellen wird dabei

fortlaufend angepasst, sodass alle Audioquellen einen einheitlichen

Lautstärkepegel liefern.

Neben der Einführung der neuen ControlSpace CSP Prozessor-Reihe hat Bose

außerdem zwei beliebte ControlSpace ESP Engineered Sound Prozessor-Modelle

mit fester I/O-Konfiguration überarbeitet. Die neuen Varianten der Bose ESP-1240

und ESP-880 Modelle wurden auf Wunsch von Systemintegratoren mit Optionen für

Dante™ Audionetzwerke und Bose AmpLink-Konnektivität ausgestattet. Die ESP-

1240A, 1240AD, 880A und 880AD Varianten überzeugen hingegen mit neuer Optik,

verfügen jedoch auch weiterhin über die wichtigsten Funktionen ihrer Vorgänger.

Die neuen ESP-1240A und ESP-880A Engineered Sound Prozessor-Modelle

umfassen 12×4 bzw. 8×8 Analog-Ein-/Ausgänge sowie einen integrierten Bose

AmpLink-Ausgang für digitale CAT-5-Verbindungen zu Bose AmpLink-fähigen Bose

Verstärkern. Bei den neuen ESP-1240AD und ESP-880AD Versionen sind sowohl

AmpLink als auch 32×32 Dante von vornherein integriert. Alle vier ESP-Modelle

werden über die ControlSpace Designer™ Software konfiguriert, gesteuert und

überwacht, und alle Modelle unterstützen skalierbare Audionetzwerke.

Als Ergänzung zu den neuen ControlSpace CSP und ESP Prozessor-Modellen

präsentiert Bose mit dem CC-1D, dem CC-2D und dem CC-3D gleich drei neue

anwenderfreundliche digitale Lautstärkeregler zur Wandmontage. Die Modelle sind

in Weiß sowie in verschiedenen regionalen Ausführungen erhältlich. Der einzelne

Drehregler und der LED-Ring verleihen den Geräten ein elegantes Design. An den

CC-2D und CC-3D Modellen werden die Audioquellen (A/B oder A/B/C/D) per

Druck auf den Drehregler ausgewählt und mit LED-Anzeigen auf dem Bedienfeld

dargestellt. Neben den neuen digitalen Lautstärkereglern zur Wandmontage

werden die neuen CSP und ESP Prozessor-Modelle auch von ControlSpace Remote

unterstützt. So lassen sich individuelle Bedienfelder zusammenstellen, mit denen die

Endanwender ihre Systeme kabellos über Mobiltelefone, Tablets oder Laptops

steuern.