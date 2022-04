Big Rig riggt mit EXE – 100 EXE Rise Motoren in eigenem Vermietpark

Die BigRig Rental GmbH aus Berlin erweitert den Bestand um 100 EXE Rise Motorkettenzüge vom Typ 500kg D8+. Sie setzten dabei auf ein State-of-the-Art Produkt, welches sich am internationalen Markt etabliert hat und sich aktuell auch auf Tourneen und Produktionen im deutschsprachigen Raum durchsetzt.

Malte Jäger und Johannes Schau haben mit der BigRig Berlin GmbH bereits über 15 Jahre Erfahrung als Riggingdienstleister in der professionellen Riggingplanung und -ausführung. Mit der 2018 gegründeten BigRig Rental GmbH haben die beiden Geschäftsführer das Leistungspaket passend um hochwertiges Rigging Equipment erweitert. Neben der Übernahme des gesamten Gewerks Rigging mit Planung, Ausführung und Bereitstellung von Material, ist auch Dryhire möglich. Die Vision ist, die Position als Full-Service-Anbieter für Rigging auszubauen und den Kunden somit die Möglichkeit zu geben sich auf Ihre die eigenen Kernkompetenzen wie Licht, Ton oder Video zu fokussieren.

Das Credo:„Wir vermieten, was wir selber nutzen.“

Die BigRig Rental GmbH legt dabei enormen Wert auf qualitativ hochwertiges Equipment. Daher kommt nur das Material in den Vermietpark, mit dem die eigenen Mitarbeiter selbst tagtäglich arbeiten wollen – „Equipment from riggers for riggers“ sozusagen!

Die Motoren der Serie EXE Rise vom italienischen Hersteller EXE Technology wurden speziell für den anspruchsvollen Einsatz im Entertainment- und Touringbereich entwickelt. Jahrelange Entwicklung hat zu einem äußerst leistungsorientierten, präzisen und sicheren Sortiment an Kettenzügen beigetragen. Die EXE Rise 500 kg D8+ Kettenzüge zeichnen sich bei kleiner Baugröße durch ein geringes Eigengewicht von nur 24 kg (zzgl. Kette mit 780 gr/m) aus. Auf nur 39,8 cm x 25,4 cm bei einer Höhe von 16,3 cm findet ein Getriebe mit FEM Klasse 2m Platz, wodurch die Maschine auf 6.300 Betriebsstunden ausgelegt ist. Die Kettenzüge sind beidseitig bereits mit drehbaren Haken ausgestattet und gelten mit einer Betriebslautstärke von 67,5dBA als besonders leise. Schwarze Ketten sind ohne Aufpreis erhältlich. Ein breites Spektrum an Optionen, wie integrierte Lastmessung, Encoder, etc., sowie umfangreiches Zubehör und verschiedene Controllertypen runden das Angebot von EXE Technology ab. EXE Technology ist eine Marke unter dem Dach der Area Four Industries Gruppe und in Deutschland erhältlich über Area Four Industries – Direct in Münster. Experte für die EXE Produkte ist Carsten Pfeiffer (Info@a4direct.de)

„Letztes Jahr haben wir unterschiedliche Motoren in der 500kg Range getestet und miteinander verglichen. Schlussendlich fiel die Wahl auf den aktuellen EXE Rise 500kg D8plus Motor. Überzeugt haben uns die hochwertigen Komponenten, die im EXE Rise verbaut wurden.“ erklärt Malte Jäger.

„Mit einem leistungsstarken Motor von 0,8kW bei weniger als 45kg Eigengewicht bei 24m Kette hat der Kettenzug ein optimales Verhältnis zwischen Leistung und Eigengewicht. Mit der Neuanschaffung der EXE Rise 500kg D8+ Motoren erweitern wir unserer umfangreiches Motorensortiment und schließen die Lücke zwischen unseren 320kg und 1000kg D8plus Motoren. fügt Johannes Schau hinzu.

„100 Motoren sind ein erster Schritt. Überzeugen uns diese weiter, wie bisher, werden weitere Folgen“ schließt Malte Jäger mit einem Lächeln ab.

BigRig zertifiziert sich aktuell als Service Point für EXE Rise Produkte. So können die Maschinen aus dem eigenen Mietpark stets selbst gewartet werden. Auch für andere EXE Rise User bietet sich so in Zukunft ein Service Stützpunkt in Berlin und Umgebung.

bigrig-rental.de

bigrig-berlin.de

exetechnology.com

areafourindustries.de

Bildquelle: Big Rig