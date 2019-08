Bazelmans AV installiert Bose ArenaMatch Lautsprecher im Philips Stadion in Eindhoven (Niederlande)

Framingham (MA), USA, 3. Juni 2019 – Das Philips Stadion – Spielstätte des PSV Eindhoven, eines der erfolgreichsten Profi-Fußballvereine der Niederlande – ist das erste Sportstadion weltweit, in dem ArenaMatch DeltaQ Lautsprecher-Line-Arrays und ArenaMatch Utility Lautsprecher von Bose Professional installiert wurden. Bazelmans AV, ein Händler und Verleiher von Audio-, Video- und Beleuchtungsausrüstung, hat die Installation der Bose Lautsprecher in dem Stadion mit 35.000 Plätzen in Eindhoven rechtzeitig zum ersten Spiel der Rückrunde am 27. Januar 2019 abgeschlossen.

„Das Soundsystem wurde speziell für das Philips Stadion entwickelt“, so Frans Janssen, kaufmännischer Leiter des PSV. Die Kombination aus den neuesten Bose Professional Lautsprechern, Leistungsverstärkern und Signalprozessoren erlaubt es, im Philips Stadion Musik in hoher Qualität über Lautsprecher-Arrays abzuspielen und gleichzeitig Durchsagen zu machen, die auf jedem Platz im Stadion klar und deutlich zu verstehen sind.

Die neuen Bose Professional ArenaMatch Lautsprecher wurden mit dem Ziel entwickelt, eine bessere Klangqualität, Konsistenz, Klarheit der Stimmwiedergabe und Flexibilität im Außenbereich, wie beispielsweise in Sportstadien und Freiluft-Multifunktionsarenen, zu bieten. Bose Professional kündigte die Einführung von ArenaMatch gleichzeitig mit der Inbetriebnahme der Installation im Philips Stadion an. Die einmalige Zusammenarbeit mit Bose Professional wurde durch eine Allianz von Heijmans, ABC Finance, Bazelmans AV und dem PSV ermöglicht.

Frans Janssen, kaufmännischer Leiter des PSV erklärt: „Das Soundsystem wurde speziell für das Philips Stadion entwickelt. Die Lautsprecher und die Elektronik zeichnen sich durch höchste Qualität aus. Dadurch finden die Spiele des PSV hier auf dem Niveau der Champions League statt, also auf dem Niveau, auf dem wir uns bewegen wollen.“

Zu dem System gehören die folgenden Bose Professional Komponenten: 128 ArenaMatch Line-Array-Module für den Außenbereich, 56 ArenaMatch Utility AMU206 und 24 ArenaMatch Utility AMU108 Lautsprecher sowie mehr als zwei Dutzend RoomMatch Utility RMU105 und RMU208 Lautsprecher. Das System des Philips Stadion wird mit mehr als 50 netzwerkfähigen PowerMatch PM8500N und PM4250N Verstärkern betrieben und durch ein Dutzend ControlSpace EX-1280C Prozessoren verwaltet und optimiert.

Quelle: Bose Professional