Die Huss Licht & Ton Campus Events sind zurück mit einer bunten Auswahl an praxisnahen Seminarangeboten für Veranstaltungstechniker. Von Oktober bis November füllen angesehene Referenten sechs Seminartage mit interessanten Themen aus der Veranstaltungsbranche. Geboten sind Grundlagen- und Fortgeschrittenen Workshops rund um die Themen Video, Licht, Ton und Rigging.

Auch diesen Herbst lädt Huss Licht & Ton wieder zur Weiterbildung nach Langenau ein. Dabei steht die enge Verknüpfung der Theorie mit alltäglichen Anwendungsfällen im Vordergrund. Bewusst wird bei jedem Seminar darauf geachtet, dass stets neueste Technik allen Teilnehmern vor Ort zur Veranschaulichung und zum Test bereit steht. Referenten und Experten stehen mit hilfreichen Tipps und Tricks zur Seite.

Die Huss Herbst Workshops im Überblick:

Live Mixing Day | So funktioniert Live Mixing – Mi. 10.10.2018 (kostenlos)

LIVE MIXING mit Peter Stimmel

Live Mixing ist nicht nur ein lernbares Handwerk – es ist schon fast Kunst. Mit einfachen Mitteln kann ein Tontechniker den Sound einer Band prägen. Um diese Kunst zu beherrschen bedarf es an fundiertem Wissen und viel Praxiserfahrung. Peter Stimmel weist über 40 Jahre Live- und Studioerfahrung als Tontechniker und Beschallungs Spezialist von Genesis, Molly Hatchet uvm. auf. Die Teilnehmer erwartet ein vollgeladener Nachmittag mit spannenden Themen und hilfreichen Tipps vom Experten.

Live Mischen Analog und Digital

Einsatz von Limiter / Kompressoren / Effekten

Mikrofonierung

Unbearbeitete Live Tracks einer Band werden am Pult gemischt und optimiert

Road Hacks – Tipps & Tricks für den Live Einsatz

PA-TECHNIK mit Andreas Zwickl

Jeder Job beginnt bekannterweise mit der Auswahl des Materials – eine vermeintlich einfache Aufgabe. Doch schon bei der Wahl des Lautsprechers oder des Mischpults können bereits vor Beginn des Aufbaus die ersten Fehler passieren. Andreas Zwickl, Audio Spezialist der Marken Dynacord und Electro Voice, klärt mit euch alle Fragen rund um die PA-Technik und gibt euch die nötigen Tipps an die Hand um für jeden Job bestens vorbereitet zu sein.

Grundlagen der Akustik und Tontechnik

Materialauswahl – Welche Lautsprecher / Mischpulte sind die richtigen?

Ausrichten einer Delay-Line

Road Hacks – Tipps & Tricks zur Fehlerbeseitigung von Brummschleifen, Rückkopplungen etc.

PROFESSIONELLE VERKABELUNG mit Günter Schäfer und Thomas Murawski

Aufbau und korrekter Einsatz

Wirkung von hochwertigen Kabeln in der Signalkette

Einsatz von DI-Boxen

Spezialkabel und deren Zweck

EXKLUSIV – VORSTELLUNG ALLEN & HEATH SQ-SERIE mit Lars Dietrich

Produktspezialist Lars Dietrich erklärt den Teilnehmern die Vorzüge der erfolgreichen Allen & Heath SQ-Serie.

Sennheiser Anwenderworkshop | Das Update – Mo. 15.10.2018 (kostenlos)

DURCHBLICK IM FREQUENZEN WIRRWARR

Thomas Holz hilft Teilnehmern bei der Wahl des richtigen Bandes. Die immer wieder stark veränderten Rahmenbedingungen in der Drahtlostechnik machen es schwer die richtige Frequenzwahl beim Kauf zu treffen. Denn entscheidend ist wie so oft nicht der gegenwärtige Stand, sondern die Sicherheit für die Zukunft – keiner will ein Verlierer der Digitalen Dividende sein. Allen Ratsuchenden, steht Thomas Holz mit seiner langjährigen Erfahrung zur Seite und hilft bereits bei der Wahl des Frequenzbereichs, sich zukunftssicher aufzustellen und Kosten zu senken.

EVOLUTION WIRELESS G4

Die vierte Generation der erfolgreichsten Sennheiser-Serie wird als das ultimative Drahtlos-System beworben. Es soll nicht nur flexibel für die verschiedensten Anwendungen sein, sondern bringt ebenfalls Sicherheit durch einfachste Bedienung mit. Doch wo genau liegt eigentlich der Unterschied zur bewährten G3-Serie? Was bedeutet die neue Serie für deinen Bestand an G3 Material, bspw. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Ersatzteilen?

HF-TECHNIK TIPPS UND TRICKS

Der immer komplexer werdende Bereich der Hochfrequenztechnik bedarf einer fundierten Basis an Know-How. In diesem Anwenderworkshop werden die wichtigsten grundlegenden Kenntnisse vermittelt und hilfreiche Tipps & Tricks verraten um Teilnehmern die Wahl des richtigen Produkts und Frequenz zu erleichtern.

World Of Video | Analog Way – Di. 23.10.2018 (kostenlos)

DIE WELT DER VIDEO FORMATE UND WANDLUNGEN

Vorstellung Analog Way „Vio 4K – Next Generation“

Der Workshop gibt einen Überblick über die verschiedenen Signalnormen und Formate der Videowelt hin zu „4K-ready“ und „Full-4K“. Interaktive Anwendungsbeispiele des Video Signalkonverter Vio mit der neuesten Generation an Full-4K Option Boards zeigen den Teilnehmern einen praxisnahen Auszug aus dem Funktionsumfang der Analog Way Geräte. Eine anschließende Q/A ermöglicht es individuell tiefer in die Materie einzutauchen.

DER EFFIZIENTE VIDEO SEAMLESS SWITCHER – ANALOG WAY „PULSE – H“

Der Referent Sven Wohlgemuth hilft dir grundsätzliche, praktische Anwendungsbereiche der Analog Way Familie zu verstehen und zielgerichtet zu nutzen. So werden alle Teilnehmer nach diesem Workshop in der Lage sein, Video Signale unterschiedlicher Art zu managen und zu verarbeiten. Außerdem werden die Herausforderungen der synchronen Ausspielung von Bild- und Audiosignal erläutert sowie die dazugehörigen Lösungsstrategien durch einen Anwendungsfall vorgestellt.

Shure Power Day | Digitale Drahtlostechnik – Mo. 29.10.2018 (kostenlos)

ERHÖHTE BETRIEBSSICHERHEIT DURCH DIGITALE DRAHTLOSANLAGEN

Im professionellen Audiobereich, wie bei Live Performances, Corporate Events, im Theater oder Broadcast Bereich spielt ein störungsfreier Ablauf eine unerlässliche Rolle. Um hierbei auf das richtige Funksystem zu setzen, wird Marcel Krepp in seinem Vortrag zunächst die Eigenschaften digitaler und analoger Systeme gegenüberstellen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem entscheidenden Vorteil digitaler Systeme: Der Betriebssicherheit. Anhand der Axient Digital AD- und ADX Serie, dem ULX-D Funksystem und den neuen PSM+ InEar Receivern werden in Kombination mit der Software “Wireless Workbench” die Features, welche zu einer höheren Betriebssicherheit beitragen, vorgestellt.

Infinity Chimp | Schulung für Fortgeschrittene – Di.13.11.2018 (kostenlos)

Die Infinity Chimp 300 Anwenderschulung richtet sich an fortgeschrittene Nutzer der Konsole. Produktspezialist Harald Wolf erklärt interaktiv und praxisnah die Bedienung des Chimp 300 und verrät weitere Tipps und Tricks zu folgenden Themenfeldern:

Effekt Engine

Pixel Mapping

Medienserver

Art-Net

Um einen hohen Praxisbezug zu gewährleisten, haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre eigene Konsole mitzubringen. Auf diese Weise kann Harald Wolf vor Ort auf individuelle Fragen eingehen.

ProLyft | Rigging Workshop – Di. 20.11.2018 (kostenlos)

ELEKTROKETTENZÜGE IN DER VERANSTALTUNGSTECHNIK

Die sichere Verwendung und Prüfung von Kettenzügen ist ein alltägliches sowie wichtiges Thema in der Veranstaltungstechnik. Doch durch die oft schwer verständlichen Vorschriften und vielen Halbwahrheiten ist das tatsächliche Regelwerk oft unbekannt. Matthias Moeller vermittelt den Teilnehmern die folgenden aktuellen Vorschriften praxisnah und verständlich:

Theorie:

nationale Normung (DIN)

internationale Normung (CEN)

Branchenstandards ( IGVW / SQP2) / Codes Of Practice (iCoper)

Regelwerk der DGUV Vorschrift 17/18

DGUV Regel 115-002

Hands on:

Organisatorischer Schutz vor Überlast

Termine

