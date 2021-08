Australische Schulaula wird mit PIXERA zu mittelalterlicher Stadtkulisse

Clear Systems setzt bei Theateraufführung in australischer Schule PIXERA für Mapping und Contentzuspielung ein.

Wallern (Österreich), 17. August 2021 – Nach mehr als 30 Jahren im Geschäft, kann Clear Systems seinen Kunden eines der vielseitigsten Rental-Portfolios in Australien bieten. Regelmäßig sowohl in Eventprojekte auf Corporate- als auch auf Gemeinde-Ebene involviert, kann die weitreichende Erfahrung des Clear Systems Teams in den Bereichen Audio, Licht und Rigging einen breitgefächerten Service für eine Vielzahl von AV Projekten ermöglichen.

Eines der jüngsten Projekte der südaustralischen Firma, eine Theateraufführung in Mount Martha, machte den Einsatz eines Medienservers erforderlich, der dabei helfen sollte, eine gewöhnliche Schulaula im Rahmen einer alljährlichen stattfindenden Schulproduktion in ein mittelalterliches Dorf zu verwandeln.

Zu diesem Zweck wandte sich Clear Systems an den australischen AV Stumpfl Distributor Show Technology.

Show Technology ist der führende Technologie-Distributor für Australien und Neuseeland mit mehr als 25 Jahren Erfahrung. Die weitreichenden Kenntnisse haben die Firma zu einer der ersten Anlaufpunkte im Bereich von AV-Lösungen für u.a. Entertainment- oder Architekturprojekte gemacht. Bereits seit 15 Jahren kooperieren die beiden Firmen, mit besonderem Fokus auf Kundensupport.

Für das Projekt in Mount Martha lieferte Show Technology an Clear Systems zwei PIXERA mini Medienserversysteme des österreichischen Herstellers AV Stumpfl mit jeweils zwei Outputs. Ein PIXERA director USB Dongle gehörte ebenfalls zum Lieferumfang.

“Wir brauchten Medienserver, die komplexere Mappings und Contentausspielung umsetzen können. AV Stumpfls PIXERA minis waren die perfekte Lösung.”, erklärt Daniel Bowen, Hire Manager bei Clear Systems.

PIXERA ist ein mehrfach preisgekröntes Medienserversystem für Echtzeit-Medienverarbeitung, Compositing und Steuerung.

Ein PIXERA mini Server verwaltete den für sechs Projektionsflächen bestimmten Content, der mit zwei Panasonic RZ-970 Laserprojektoren projiziert wurde.

Ein weiterer mini Server wurde zum nahtlosen Verschmelzen der Bilder zweier Short-Throw Laserprojektoren zu einem breiten, bannerartigen Rundhorizont-Gesamtbild an der hinteren Bühnenwand verwendet.

“Wirklich großartig ist die Tatsache, dass man in der PIXERA Produktfamilie eine Hardware/Software Lösung für jegliche Projektgröße und für jegliches Budget finden kann.”, erklärt Branden Butler von Show Technology. “Egal, ob man ein flexibles System für ein kleines Live-Event, oder etwas im großen Maßstab für eine large-scale Museumsinstallation sucht, PIXERA wird in beiden Fällen eine perfekt passende Lösung bieten.”

Bowen erklärt das Setup: “Beide Server waren mit dem PIXERA director Dongle verbunden und wurden über das Lichtpult gesteuert, um perfektes Timing für jeden Cue zu gewährleisten. Das Lichtsetup haben wir mit Martin Professional MAC Auras und ShowPRO Tri Pars, ShowPRO Fusion Bars und ShowPRO Pharos umgesetzt.”

Clear System stellte auch eine Global Truss Performer Stage zur Verfügung, um die bestehende Bühne in der Schulaula erweitern zu können, inklusive gekrümmter Zusatzteile, um das Publikum näher an das Bühnengeschehen heranholen zu können.

“Die Implementierung des Projektes war deutlich einfacher als zuerst angenommen, dank der Unterstützung von Brendan Butler, der von Anfang an sein weitreichendes Wissen mit uns teilte,” bemerkt Bowen.

“Die Impulse von Show Technology lieferten uns bereits direkt zu Anfang den besten Ansatz für das Setup, so dass viele Änderungen während der Proben problemlos umgesetzt werden konnten und später im Prozess auch keine neuen Herausforderungen auftauchten,” erklärt er weiter.

Abschließend bemerkt Bowen:

“Das gesamte Projekt war ein Erfolg und das finale Resultat übertraf die Erwartungen der Schule. Wir haben das initiale Briefing genau umgesetzt und die Schule in die Zeit des Mittelalters versetzen können. Ein wirklich großartiges Resultat. Wir von Clear Systems sind stolz darauf, ein Teil des Projektes gewesen zu sein.”

Photo credit: Clear Systems

www.avstumpfl.com

About AV Stumpfl

AV Stumpfl is an award-winning Austrian company that designs, manufactures and markets a range of high-performance mobile and installation projection screens and multi-display and show control systems for professional and business applications. As a family business, its founders started the company out of a passion for the advancement of presentation and installation technologies. The product range is warranted for 24/7 usage. AV Stumpfl is located in Wallern, Austria, and is supported by a global network of distribution and service partners. Or visit www.avstumpfl.com