Das Angebot für Barco Equipment bei AED ist noch einmal deutlich erweitert worden. Die neueste Generation des Barco E2 Präsentationssystems mit integrierten Tri-combo Karten, die die bestehende Event Master Plattform erweitern, ist ab sofort bei AED erhältlich.

Thierry Heldenbergh, Managing Director bei AED Display, zu der Entscheidung: „Von Anfang an waren wir begeistert von der Bildverarbeitung der Barco Event Master Systeme. Wir schätzen die überragende Bildqualität, die großen Kapazitäten beim Input und Output sowie die Langlebigkeit der Technologie. Nun zeigt uns Barco, dass sich die Plattform weiterentwickelt, während andere Hersteller einfach nur neue Geräte auf den Markt bringen. Seit dem vergangenen Monat werden die neuen Einheiten mit großem Erfolg über unsere Rental-Departments zur Verfügung gestellt. Unsere Kunden aus ganz Europa und natürlich auch darüber hinaus haben Zugriff auf eine beträchtliche Zahl an Geräten in unserem Miet-Portfolio.“

Dazu Wouter Bonte, Strategic Marketing Director bei Barco: „Die Erwartungen der Kunden steigen ständig an, damit sie ihrem Publikum weiterhin einen Wow-Effekt bieten können. Die Leinwände werden immer größer, 4K-Auflösung wird zum Standard und Narrow-Pitch LEDs setzen sich durch. Die AV-Branche braucht daher Plattformen, die zukunftssicher sind und sich mit den Standards weiterentwickeln. Wir freuen uns darüber, dass das von der AED group bei ihren Investitionsentscheidungen gewürdigt wird.“

Die Barco Event Master Reihe wird in den Benelux-Ländern von AED Display vertrieben. AED Lease bietet dazu passende Finanzierungsmöglichkeiten an. Für das Vermietgeschäft betreibt AED Rent fünf Niederlassungen in Europa: Belgien (Willebroek), Holland (Capelle a/d IJssel), Deutschland (Bannberscheid), Frankreich (La Courneuve/Paris) und Großbritannien (High Wycombe/London).

Bei AED Deutschland steht das Barco Event Master E2 Präsentationssystem mit integrierten Tricombo Karten zur Vermietung und zum Kauf inklusive Finanzierung zur Verfügung. Weiterhin führt AED Deutschland Workshops und Schulungen über das Event Master System durch und übernimmt in Bannberscheid den Service von Barco Projektoren und den Event Master Geräten.