AED group präsentiert neuen Second-Hand-Webshop

Die AED group hat ihren neuen Second-Hand-Shop online gestellt. Unter https://secondhand.aedgroup.com/ gelangen professionelle Nutzer von Beleuchtungs-, Ton- und Videotechnik direkt zum virtuellen Shop und finden in den vier Kategorien Video, Sound, Licht und Rigging ein umfangreiches Angebot an gebrauchtem audiovisuellem Equipment im gepflegten Zustand. Die Rubriken Electricity & Motors und Flightcase & Dollies runden das Angebot des neuen AED Second Hand-Webshops an günstigem und gleichzeitig hochwertigem Equipment für unterschiedlichste Anwendungen ab. Der Second-Hand-Webshop wird wöchentlich aktualisiert. Aktuell sind rund 1.400 Artikel vorhanden, darunter viele hochwertige und gut gepflegte Geräte aus dem Vermietbestand von AED Rent.

Ebenfalls einen Besuch wert ist der Promo-Bereich auf der neuen Shop-Seite des Unternehmens. Marken- und kategorieübergreifend gibt es audiovisuelle Produkte zum Promotionpreis bei ständig wechselndem Angebot. Last but not least können Anwender auf diesem virtuellen Markt ihre eigenen Gebrauchtgeräte an AED Second Hand verkaufen, entweder als Inzahlungnahme oder gegen Barzahlung.

Eine weitere sehr beliebte Möglichkeit besteht darin, selbst als Händler aufzutreten und eigenes Equipment zum gewünschten Preis auf der Trader-Plattform von AED einzustellen. AED übernimmt anschließend die Bewerbung und bietet das Material online oder in den 5.000 qm großen AED Second-Hand-Stores an.

Der nächste Second-Hand-Store befindet sich bei AED Deutschland in Bannberscheid. Ist ein persönlicher Besuch gerade nicht möglich, lassen sich hier Geräte oder Verbrauchsmaterial auch telefonisch bestellen. Das Equipment wird anschließend kostengünstig geliefert. Bei Bedarf und auf Wunsch übernimmt AED Lease sogar die Finanzierung von Second-Hand-Equipment. Alexander Kexel, Geschäftsführer von AED Deutschland: „Wer sich unseren Second-Hand-Store mal ansehen will und über die Möglichkeiten zum An- und Verkauf oder eine Finanzierung sprechen will, ist bei unseren AED Gebrauchtsonntagen herzlich willkommen. Sie finden am 15. September 2019 in Bannberscheid und am 22. September im Headquarter in Willebroek statt.“

Quelle: AED group