Adam Hall Group sagt Teilnahme an Prolight + Sound 2020 ab – Virtual Tradeshow mit allen Produkt-Highlights



Neu-Anspach – 26. Februar 2020 – Angesichts der jüngsten Entwicklungen des Covid-19 Virus hat sich die Adam Hall Group dazu entschlossen, in diesem Jahr nicht an der Prolight + Sound (31. März – 03. April 2020) in Frankfurt am Main teilzunehmen. Damit orientiert sich der Eventtechnik-Anbieter mit Hauptsitz im hessischen Neu-Anspach an den aktuellen Präventionsempfehlungen der Gesundheitsbehörden zum verantwortungsbewussten Schutz von Mitarbeitern, Partnern und Messebesuchern. Stattdessen präsentiert die Adam Hall Group die zahlreichen Neuheiten aus ihrem umfangreichen Eventtechnik-Portfolio in einem Livestream am 31. März 2020 auf der Unternehmenswebsite.

„Seit 38 Jahren sind wir ohne Unterbrechung ein fester Bestandteil der Musikmesse/Prolight + Sound. Jedes Jahr freuen wir uns aufs Neue, unsere Partner und Kunden in Frankfurt am Main zu treffen und unsere neuesten Innovationen zu präsentieren. Doch zu einer Entertainment-Messe gehört auch ein gewisse Leichtigkeit – die unsere Branche im Allgemeinen auszeichnet. Aufgrund der anhaltenden Besorgnis und Vorsichtsmaßnahmen rund um das Thema Covid-19 sehen wir diese Unbeschwertheit in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen nicht gegeben. Da wir größten Wert auf die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter, Geschäfts- und Endkunden sowie Medienpartner legen, haben wir diese schwierige Entscheidung getroffen“, so Alexander Pietschmann, CEO von Adam Hall.

Der Livestream mit sämtlichen Produkt-Highlights der Marken Cameo, LD Systems, Gravity, Defender und Palmer startet am 31. März 2020 um 10:00 Uhr CET auf www.adamhall.com/virtualtradeshow

#VirtualTradeshow #PLS2020 #ExperienceEventTech #ProAudio #ProLighting #EventTech #adamhallgroup

Über die Adam Hall Group

Die Adam Hall Group ist ein führender deutscher Hersteller und Vertreiber, der Geschäftspartnern in der ganzen Welt Eventtechniklösungen anbietet. Zu den Zielgruppen zählen Einzelhändler, B2B-Händler, Veranstaltungs- und Verleihfirmen, Sendestudios, AV- und Systemintegratoren, private und öffentliche Unternehmen sowie Hersteller industrieller Flightcases. Das Unternehmen bietet unter seinen Marken LD Systems®, Cameo®, Gravity®, Defender®, Palmer® und Adam Hall® eine breite Palette professioneller Audio- und Beleuchtungstechnik sowie Bühnenequipment und Flightcase-Hardware an. Gegründet im Jahr 1975 hat sich die Adam Hall Group zu einem modernen, innovativen Unternehmen für Eventtechnik entwickelt und verfügt in ihrem Logistics Park an ihrem Konzernsitz in der Nähe von Frankfurt am Main über 14.000 m² Lagerfläche. Dank ihres Fokus auf Wertschöpfung und Service wurde die Adam Hall Group bereits mit einer ganzen Reihe an internationalen Preisen für ihre innovativen Produktentwicklungen und ihr zukunftsweisendes Produktdesign von renommierten Institutionen wie „Red Dot“, „German Design Award“ sowie „iF Industrie Forum Design“ ausgezeichnet. LD Systems®, in Kooperation mit der Designagentur F. A. Porsche, zeigt mit ihrer ikonischen Lautsprechersäule MAUI® P900 die Zukunft des Pro-Audio-Designs und wurde dementsprechend kürzlich mit dem begehrten German Design Award geehrt. Weitere Informationen über die Adam Hall Group finden Sie online auf www.adamhall.com.