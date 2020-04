Adam Hall Group ernennt GSL Professional zum exklusiven LD Systems Vertrieb für die MEA-Region

Neu-Anspach – 07. April 2020 – Auch 2020 baut die Adam Hall Group ihr internationales Vertriebsnetz weiter aus. Mit GSL Professional aus Dubai gewinnt der Eventtechnik-Anbieter mit Hauptsitz im hessischen Neu-Anspach einen erfahrenen Vertrieb für die Region MEA (Mittlerer Osten und Afrika). Die exklusive Vertriebspartnerschaft umfasst das gesamte Portfolio der Pro-Audio-Marke LD Systems. Neben LD Systems vertreibt GSL Professional bereits seit 2019 die Lichttechnik-Produkte von Cameo.

„Wir freuen uns, mit GSL Professional einen der größten Vertriebspartner in der MEA-Region für unsere Marke LD Systems gefunden zu haben“, erläutert Markus Jahnel, COO der Adam Hall Group. „GSL gehört zu den renommiertesten Anbietern von Eventtechnik im Mittleren Osten und hat bereits im letzten Jahr als führender Cameo-Vertrieb 2019 in dieser Region bewiesen, dass sie eine Marke mit ihrem Fachwissen und jeder Menge Enthusiasmus erfolgreich am Markt positionieren können. Mit der exklusiven Zusammenarbeit blicken wir auch für LD Systems in eine vielversprechende Zukunft in der MEA-Region.“

Adrian Curtis, Geschäftsführer von GSL Professional, ergänzt: „Wir freuen uns außerordentlich über die Zusammenarbeit mit der Adam Hall Group. Gemeinsam werden wir unsere starke Geschäftsbeziehung weiter ausbauen und die Aktivitäten rund um die Marken Cameo & LD Systems über unser umfangreiches Channel-Partner-Netzwerk intensivieren.“

Seit mehr als 20 Jahren gehört GSL Professional zu den führenden Anbietern von professionellen Audio-, Video-, Beleuchtungs- und Steuerungslösungen im Nahen Osten. Mit einem dynamischen Team aus hochqualifizierten Spezialisten und umfangreicher Erfahrung in unterschiedlichen Märkten bietet GSL Fachplanern, Integratoren, Betreibern von Veranstaltungsstätten, Architekten und Endkunden einen umfassenden Service von der Konzeption bis zur Fertigstellung.

Über die Adam Hall Group

Die Adam Hall Group ist ein führender deutscher Hersteller und Vertreiber, der Geschäftspartnern in der ganzen Welt Eventtechniklösungen anbietet. Zu den Zielgruppen zählen Einzelhändler, B2B-Händler, Veranstaltungs- und Verleihfirmen, Sendestudios, AV- und Systemintegratoren, private und öffentliche Unternehmen sowie Hersteller industrieller Flightcases. Das Unternehmen bietet unter seinen Marken LD Systems®, Cameo®, Gravity®, Defender®, Palmer® und Adam Hall® eine breite Palette professioneller Audio- und Beleuchtungstechnik sowie Bühnenequipment und Flightcase-Hardware an. Gegründet im Jahr 1975 hat sich die Adam Hall Group zu einem modernen, innovativen Unternehmen für Eventtechnik entwickelt und verfügt in ihrem Logistics Park an ihrem Konzernsitz in der Nähe von Frankfurt am Main über 14.000 m² Lagerfläche. Dank ihres Fokus auf Wertschöpfung und Service wurde die Adam Hall Group bereits mit einer ganzen Reihe an internationalen Preisen für ihre innovativen Produktentwicklungen und ihr zukunftsweisendes Produktdesign von renommierten Institutionen wie „Red Dot“, „German Design Award“ sowie „iF Industrie Forum Design“ ausgezeichnet. LD Systems®, in Kooperation mit der Designagentur F. A. Porsche, zeigt mit ihrer ikonischen Lautsprechersäule MAUI® P900 die Zukunft des Pro-Audio-Designs und wurde dementsprechend kürzlich mit dem begehrten German Design Award geehrt. Weitere Informationen über die Adam Hall Group finden Sie online auf www.adamhall.com.