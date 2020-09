Adam Hall Group begrüßt Speaker Electronic als exklusiven Vertriebspartner für ganz China

Jiashan, Zhejiang, China / Neu-Anspach, Deutschland – 8. September 2020 – Bei einer Pressekonferenz mit mehr als 200 geladenen Gästen von namhaften Audioverbänden, großen Eventfirmen und Medien wurde in China die strategische Partnerschaft zwischen dem global agierenden Eventtechnik Unternehmen Adam Hall Group und der Speaker Electronic (Jiashan) Co., Ltd bekanntgegeben. Speaker Electronic (SE) übernimmt ab sofort den exklusiven Vertrieb aller Marken der Adam Hall Group im weltweit größten Markt China, darunter LD Systems®, Cameo®, Gravity®, Defender®, Palmer® und Adam Hall®. Online zugeschaltet zu diesem historischen Moment waren der Vorsitzende von SE, Michael von Keitz, und Markus Jahnel, COO und geschäftsführender Gesellschafter der Adam Hall Group, sowie wichtige Mitglieder des deutschen Teams. Mit seinem weitreichenden Netzwerk bietet Speaker Electronic nun aus einer Hand für die Adam Hall Group deutsche Qualitätsprodukte und Dienstleistungen im chinesischen Markt an.

Das Vertrauen in Speaker Electronic als exklusivem strategischen Vertriebspartner basiert auf der seit 2006 bestehenden langjährigen Zusammenarbeit zwischen SE und der Adam Hall Group. Schließlich ist das chinesische Tochterunternehmen Speaker Factory mit deutscher Inhaberschaft seit dieser Zeit ein wichtiger Lieferant für das Neu-Anspacher Eventtechnik Unternehmen.

Vorsitzender von Keitz sprach in seiner Videobotschaft von jahrelangem Vertrauen, Fairness und Zuverlässigkeit in der nun 14-jährigen Zusammenarbeit. „Unser wichtigstes gemeinsames Ziel war und wird es immer sein, unseren Kunden überlegene Qualitätsprodukte zu liefern“, so von Keitz, der auch deutscher Inhaber der Speaker Factory ist.

COO Jahnel nannte in seiner Eröffnungsrede die wichtigsten Leuchtturmprojekte der Adam Hall Group, wie die ikonische MAUI P900, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Porsche Design Studio, und blickte auf die Erfolgsgeschichte von LD Systems als Global Player in der Pro Audio-Branche. Dabei betonte Jahnel die Anteilnahme der Speaker Factory als einen treuen Lieferanten und Garant bei diesen Erfolgen. „SE jetzt als exklusiven Vertriebspartner für China zu haben ist eine Win-Win-Geschichte und die gemeinsame Basis für eine intensive Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland“, fand der COO lobende Worte.

Top-Leiter von Audioverbänden überbrachten Glückwünsche und stellen hohe Erwartungen an die Zusammenarbeit.

Enthüllung einer Schönheit: die ikonische MAUI P900

In der Ausstellungshalle wurden Experten und VIP-Kunden eingeladen, das Produkt-Highlight aus dem Audiobereich der Adam Hall Group zu enthüllen, die MAUI P900. Dieses exklusive PA-Säulensystem sei eine deutsche Schönheit, die bei vielen Menschen einen außergewöhnlichen Eindruck hinterlasse, war in den Reihen zu hören.

