Adam Hall Group auf der LDI Show 2019 – Neue Cameo-Highlights für professionelle Live-Lichtdesigner

Neu-Anspach, Deutschland – 18. November 2019 – Auf der diesjährigen Live Design International (LDI) vom 18. bis 24. November in Las Vegas wird die Adam Hall Group wieder zahlreiche neue Produkte aus ihrem umfangreichen Lichttechnik-Portfolio präsentieren. Mit den leistungsstarken, topaktuellen Scheinwerfern der Marke Cameo bietet der weltweit agierende Anbieter für Eventtechnik-Produkte mit Hauptsitz in Neu-Anspach, nahe Frankfurt/Main, innovative Beleuchtungslösungen für den professionellen Einsatz auf der Bühne, im Theater sowie für Industrie, Architektur und TV-Studios – und ermöglicht es seinen Kunden, Ideen und Emotionen optisch in Szene zu setzen und unvergessliche Momente zu schaffen.

Cameo OPUS® X Profile

Mit dem OPUS® X Profile stellt Cameo das neue Flaggschiff der erfolgreichen OPUS®-Serie vor. Der superhelle Profile-Moving-Head arbeitet mit einer weißen 750-W-LED, die einen beeindruckenden Lichtstrom von 33.000 lm und eine Beleuchtungsstärke von 72.000 lx (in 5 m Abstand) erzeugt. In Kombination mit dem CMY-Farbmischsystem – inklusive Farbrad mit sechs dichroitischen Filtern und linearer CTO-Korrektur (6.500 K bis 2.600 K) – sowie dem sehr weiten Zoom-Bereich von 6° bis 48° ermöglicht der OPUS® X Profile gleichmäßige Projektionen ohne störende Hotspots und ist damit auch in den anspruchsvollsten Umgebungen eine ideale Wahl. Dank selektierbarer PWM-Frequenzen bis 25 kHz arbeitet dieser Profile-Moving-Head komplett flimmerfrei und empfiehlt sich damit insbesondere für kritische Einsätze im Theater und bei TV-Produktionen.

Außerdem besitzt der OPUS® X Profile ein rotierbares Animationsrad, ein rotierbares Gobo-Rad (sechs austauschbare, rotier- und indizierbare Glasgobos + offen), ein statisches Gobo-Rad (sieben austauschbare Glasgobos + offen), ein rotier- und indizierbares, kreisförmiges 5-fach-Prisma und ein lineares 6-fach-Prisma sowie einen variablen Frostfilter für Washlight-Effekte. Die Steuerung des OPUS® X Profile erfolgt ganz flexibel über den eingebauten W-DMX™-Empfänger, DMX, RDM, Art-Net oder sACN. Zur netzunabhängigen Konfiguration wurde zusätzlich ein batteriegespeistes Touchscreen-Display mit 6 Sensor-Tasten integriert.

Cameo EVOS® W7

Der EVOS® W7 ist ein LED-WashBeam-Moving-Head mit insgesamt 19 x 40 W RGBW- und warmweißen LEDs – für satte, volle RGB-Farben, zarte Pastelltöne und atemberaubende Lichteffekte. Dank seiner beachtlichen Lichtleistung von 10.500 lm taucht der EVOS® W7 Events, Personen und Objekte in warme, leuchtende und klar definierte Farben (CRI > Ra90) und zeichnet sich zudem durch eine großzügige Ausleuchtung bis 540° horizontal (Pan) und 270° vertikal (Tilt) aus. Der beeindruckende Zoom-Bereich von 4,5° bis 55° ermöglicht sowohl gezielte Beleuchtungseinsätze als auch großflächige Wash-Effekte, wobei die Abstrahlung mittels Beam Shaper (inklusive) sogar asymmetrisch gerichtet werden kann. Darüber hinaus erlaubt die Single Pixel Control-Funktion die individuelle Steuerung sämtlicher LEDs – für atemberaubende Pixel-Effekte. Und auch Live-Übertragungen von Veranstaltungen gelingen mit dem Cameo EVOS® W7 WashBeam-Moving-Head garantiert flimmerfrei, denn die Wiederholrate des Scheinwerfers lässt sich in sechs Stufen von 800 Hz bis 25 kHz einstellen. Die Software-Steuerung via Netzwerk kann ganz flexibel per DMX, RDM Art-Net3, sACN oder KlingNet erfolgen. Damit ist dieser WashBeam die ideale Lösung für professionelle „Lumen beings“, die Wert auf besonders natürliches LED-Licht für Effekte und andere Beleuchtungsanwendungen legen.

Cameo F4-Serie

Authentische Farben für Ihr Publikum! Die neue Cameo F4-Serie umfasst drei LED-Fresnel-Spots in Tungsten (3.200 K, warmweiß, Kunstlicht), Daylight (5.600 K, kaltweiß, Tageslicht) und RGBW Full-Color mit Farbtemperatursteuerung (Weißlicht 1.600 K – 6.500 K). Dank der energieeffizienten LEDs mit einem Lichtstrom von bis zu 34.000 lm bilden die Scheinwerfer der F4-Serie eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen 2.000-W-Halogen-Fresnel-Scheinwerfern plus Dimmer-Racks. Insbesondere im Theater- und TV-Bereich ermöglichen die F4-Modelle eine perfekte Ausleuchtung von Personen und Objekten, denn sie überzeugen durch einen hohen Farbwiedergabeindex (Color Rendering Index, CRI > Ra90), einen justierbaren Zoom-Bereich von 12° bis 40° und hochauflösende 16-Bit-Dimmertechnik mit vier wählbaren Dimmerkurven und regelbarem Ansprechverhalten. Einstellbare PWM-Frequenzen bis 25 kHz gewährleisten den erforderlichen flimmerfreien Betrieb, und die hocheffiziente Wärmerohr-Kühlung sowie der flüsterleise „Silent“-Modus der F4-LED-Fresnel-Spots sorgen auch bei geräuschkritischen Theater-, TV- und Filmproduktionen für eine optimale Beleuchtung. Last but not least sind die Scheinwerfer der brandneuen Cameo F4-Serie jeweils auch in einer stangenbedienbaren Version erhältlich und lassen sich so komfortabel vom Boden aus bedienen.

OPUS® H5

Hier kommt das Schweizer Taschenmesser unter den Moving-Heads: Der OPUS® H5 ist ein extrem vielseitiger Hybrid-Scheinwerfer (Beam, Spot und Washlight) mit einem Lichtstrom von 18.000 lm und einer Beleuchtungsstärke von 400.000 lx in 5 m Entfernung. Der überraschend kleine, leichte Moving-Head ist mit einer Entladungslampe vom Typ Osram Sirius HRI 470 W ausgestattet und punktet mit einem extrem starken, parallelen Lichtstrahl – für atemberaubende Mid-Air-Effekte und einen weiten Zoom-Bereich von 2° bis 42°. Dabei bietet der H5 die volle Ausstattung eines traditionellen kopfbewegten Spots, ungeachtet des flexiblen Hybridkonzepts: CMY-Farbmischung, Farbrad mit 13 dichroitischen Filtern, zwei Gobo-Räder (rotierbar & statisch), zwei Frostfilter für variantenreiche Wash-Effekte sowie insgesamt 4 Prismen auf zwei Rädern, kombinierbar für besonders kreative Mid-Air-Effekte. Neben den gängigen Steuerungsoptionen DMX, RDM, Art-Net und sACN lässt sich der Cameo OPUS® H5 über den integrierten W-DMX™-Receiver auch drahtlos bedienen.

OPUS® SP5

Seit seiner Weltpremiere auf der letztjährigen LDI hat sich der OPUS® SP5 als leistungsfähiges Arbeitspferd und flexibler Allrounder etabliert. Der superhelle Profile-Moving-Head überzeugt durch brillante, lebendige Farben, eine leistungsstarke kaltweiße 500-W-LED mit einem enormen Output von 15.000 lm und einer sehr hohen Beleuchtungsstärke von 39.000 lx in 5 m Entfernung, schnelle Pan- und Tilt-Bewegungen (540°/270°) und ist damit der ideale Allzweck-Scheinwerfer für präzise Beleuchtungseinsätze mit einer reichen Effektauswahl. Im Jahr 2019 konnte sich der OPUS® SP5 2019 bereits als hervorragender, vielseitiger Scheinwerfer bei diversen internationalen Top-Produktionen wie dem EDM-Festival NATURE ONE, aber auch bei kleinen, feinen Kunst- und Dinner-Events unter Beweis stellen.

Über die Adam Hall Group

Die Adam Hall Group ist ein führender deutscher Hersteller und ein Vertriebsunternehmen, das Eventtechnik Lösungen für Geschäftskunden weltweit anbietet. Die Zielgruppen sind unter anderem Einzelhändler, B2B Händler, Live-Event- und Verleihunternehmen, Rundfunkstudios, AV- und Systemintegratoren, private wie öffentliche Unternehmen sowie industrielle Flightcase Hersteller. Die Firma bietet eine große Palette von professionellen Audio- und Lichttechnologien sowie Bühnenequipment und Flightcase Hardware unter den Marken LD Systems®, Cameo®, Gravity®, Defender®, Palmer® und Adam Hall®.

Gegründet 1975, hat sich die Adam Hall Group zu einem modernen, innovativen Unternehmen für Eventtechnik entwickelt; dazu gehört der Logistics Park mit 14.000 Quadratmeter Lagerfläche am Standort des Corporate Headquarters, Nähe Frankfurt am Main, Deutschland. Mit dem Fokus auf Wertigkeit und Serviceorientierung wurde die Adam Hall Group für innovative Produktentwicklungen und wegweisendes Produktdesign von angesehenen Institutionen wie „Red Dot“, „German Design Award“ und „iF Industrie Forum Design“ mit einer Reihe von internationalen Auszeichnungen bedacht. In Zusammenarbeit mit der Designagentur „Studio F.A. Porsche“ zeigt LD Systems® mit dem ikonischen Säulenlautsprecher MAUI® P900 die Zukunft des Pro-Audio-Design und wurde dafür jüngst mit dem begehrten „German Design Award“ ausgezeichnet.

Mehr Information zur Adam Hall Group im Internet unter www.adamhall.com.

