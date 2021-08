Absen Präsentiert Brandneuen Interaktiven Showroom im Europäischen Hauptsitz

Mörfelden-Walldorf, (Deutschland), 27. Juli 2021 – Mit Stolz verkündet Absen, dass der europäische Hauptsitz und Showroom in Mörfelden-Walldorf, in der Nähe von Frankfurt am Main, ab sofort Besucher willkommen heißt. Der neue Showroom ist der Mittelpunkt seines europäischen Hauptsitzes, da Besucher die Möglichkeit haben, ihn zu durchqueren, um zu den Büros und Besprechnungsräumen zu gelangen.

Als erster LED-Hersteller mit einem kompletten Hauptsitz in Europa seit der Niederlassung im Jahr 2013 in der Nähe von Frankfurt, ist dies ein weiterer Beweis für das Engagement (den Einsatz) von Absen gegenüber seinen Partnern und Kunden und im größeren Umfang gegenüber der AV-Industrie.

Die im Showroom präsentierten Produkte umfassen unter anderem das mehrfach preisgekrönte Acclaim von Absen, Absenicon 3.0 und die N Plus-Serie.

Beim Betreten des Showrooms werden die Besucher durch ein kreatives, digitales Mosaik aus N2-LED-Paneelen begrüßt. Dem Gang weiter folgend, sehen sie ein Beispiel, wie Absen-LEDs um Gebäude-Säulen befestigt werden können. Diese erinnern an die ikonischen und preisgekrönten Installationen in den Flughäfen Fiumicino und OXO City in Rom und Shanghai. Gegenüber von dieser Säule befindet sich der Besucherempfang, in dessen Hintergrund ein 16:9 Bildschirm aus A2715 Paneelen von Absen installiert wurde. Hierbei handelt es sich um eine LED-Anwendung, die sich in der Geschäftswelt immer mehr an Beliebtheit erfreut.

Wenn die Besucher in den Hauptteil des Showrooms kommen, werden sie automatisch von dem 90°-Screen in der entfernten linken Ecke angezogen. Dieser ist das Herzstück des Showrooms und zeigt, wie die LED-Technologie von Absen für immersive Erlebnisse verwendet werden kann. Zudem haben die Besucher durch dieses Installation eine bessere Vorstellung davon, wie die Paneele aufgebaut und integriert werden können. Dieser „Blick hinter die Kulissen” setzt sich im gesamten Hauptraum fort, wo verschiedene Produkte von Absen, unter anderem die Polaris- und Acclaim-Paneele, zu finden sind, die die Besucher näher untersuchen können, um sich unter anderem von dem leichten und robusten Design zu überzeugen, das eben Absen‘s Ruf ausmacht.

Dies führt die Besucher dann zu dem eindrucksvollen mobilen, freistehenden Konferenz-LED-Display Absenicon C138, der neuesten Komplettlösung für Meetings und Präsentationen. Auf der anderen Seite des Hauptraums befinden sich die Kontrollraumlösungen mit der für anwendungskritischeInstallationen optimierte HC-Serie, während sich die Besucher an der restlichen Wand im Detail ein Bild von der Acclaim- und N Plus-Serie mit Pixelabständen von 1,2 bis 2,5 mm bzw. von 1,8 bis 5,1 mm machen können.

Die Besucher können auch einen Blick in das neue Lager des Unternehmens werfen, das doppelt so hohe Lagerkapazitäten hat, als das bisherige. Darin befindet sich eine große Menge an aufeinander abgestimmten Lagerbeständen und Rohmaterialien, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden und sicherzustellen, dass sowohl Kunden als auch Partner stets Zugriff auf die neuesten LED-Produkte haben.

Buchungen für Showroom-Besuche sind bereits im Gange und können über Ihren Kundenbetreuer bei Absen oder per E-Mail an abseneurope@absen.com getätigt werden.

Für diejenigen, die noch nicht in der Lage sind, zu reisen, hat Absen zudem eine professionelle, virtuelle 360°-Besichtigung seines neuen Showrooms eingerichtet, die Sie unter folgendem Link finden: https://www.absen-europe.com/VirtualTour/

Further information visit www.absen-europe.com

About Absen

Established in 2001, Absen Optoelectronic Co., Ltd is a Chinese manufacturer of high-quality LED display solutions. The company is renowned for its global presence, full-service capability and high-quality products for the live events, broadcasting and rental staging industry. Through constant innovation and development, Absen has been the number one Chinese exporter of LED panels for 10 consecutive years. With 1,500 employees, Absen is present in over 120 countries and was instrumental to the success of over 30,000 projects and installations worldwide to date.

Absen is headquartered in Shenzhen, China, with a production facility nearby in Huizhou. Absen operates a large-scale, high-end automated production line and R&D department to bring first class product and services to customers worldwide. In 2013, the company opened its European headquarters in Frankfurt, Germany, and US headquarters in Orlando, Florida. Additional local offices are located in Mexico, Brazil, Dubai and Japan with other regions opening soon to further strengthen its global presence. Absen is listed on the Shenzhen Stock Exchange (SZSE: 300389).