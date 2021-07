4K HDMI Switcher mit Airplay, Miracast und Hotspot: Blustream AMF41W

Blustream schlägt mit dem AMF41W eine sehr sinnvolle Brücke zwischen klassischem Videoswitcher und moderner, drahtloser BYOD Technologie. Konzipiert für Konferenz- und Klassenräume beinhaltet er 4 HDMI Eingänge und empfängt darüber hinaus bis zu 4 Airplay oder Miracast Streams. Dank Seamless Switching Technologie erfolgt das Umschalten der einzelnen Signalquellen unterbrechungsfrei. Die konfigurierbare Multiviewer Ansicht ermöglicht eine Bildvorschau der einzelnen Signalquellen. Über den internen W-LAN Hotspot können die Teilnehmer mit Internet versorgt werden. Die Steuerung erfolgt intuitiv per Web-Browser, Mediensteuerung oder direkt am Gerät. Eine automatische Quellenumschaltung ist ebenso möglich. Angeschlossene Displays lassen sich per RS232 direkt über den AMF41W einschalten. Durch den Scaler im HDMI Ausgang und ein separates EDID Management pro Eingang gibt sich der AMF41W unkompliziert und anschlussfreudig.



Der Blustream AMF41W ist ab sofort im Vertrieb der PAT GmbH erhältlich.

www.proaudio-technik.de