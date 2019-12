120 CHAUVET Professional Fixtures begleiten Kinderlachen Gala 2019

Seit 2002 unterstützt der Verein Kinderlachen e.V. schwerkranke Kinder in Kinderkliniken, Kinderhospizen, Kindertagesstätten und Kindergärten. Aber auch Einrichtungen, die von der öffentlichen Sparwelle betroffen sind, greift der im deutschsprachigen Raum tätige Verein unter die Arme. Ein Höhepunkt der Aktivitäten ist die jährlich stattfindende Kinderlachen Gala in Dortmund, die am vergangenen Wochenende bereits zum 15. Mal stattfand.

Über das Jahr verteilt konnte der Verein Spenden in Summe von stolzen 708.000 Euro verzeichnen, was bei der Gala gefeiert und auch gewürdigt wurde. Wichtiger Bestandteil ist auch die öffentliche Ehrung prominenter Vertreter für ihr soziales Engagement. Den „Ehrenpreis“ erhielt in diesem Jahr Otto Walkes, der seit vielen Jahren verschiedene Hilfsorganisationen für bedürftige Kinder unterstützt, darunter natürlich auch den Verein Kinderlachen e.V., dem er im vergangenen Jahr drei handgemalte und signierte Bilder für die Gala-Auktion zur Verfügung stellte.

Für die technische Realisierung der Veranstaltung zeigt sich von Anfang an Malkus Veranstaltungstechnik aus Iserlohn, verantwortlich, sowie trust.event unter der Leitung von Sebastian Huwig für das Lichtdesign. Aber auch sie sind bei der Umsetzung auf die helfenden Hände verschiedenster technischer Dienstleister angewiesen.

Außerordentlich präsent war in diesem Jahr der amerikanische Scheinwerferhersteller CHAUVET Professional. 50 Maverick MK3 Wash, die von P2 Veranstaltungstechnik GmbH & Co. KG bereitgestellt wurden, sowie 70 EPIX Strip IP von Eventtechnik Südwestfalen verliehen dem Stagedesign einen dynamischen und visuell eindrucksvollen Charakter. Die in der Decken-Truss verbauten und mit jeweils 27 40W Osram RGBW LEDs ausgestatteten MK3 Wash zeichneten sich vor allem durch ihre durchgängige Farbkonstanz aus und sorgten so für eine ausgeglichene farbliche Ausleuchtung der insgesamt in drei Elemente unterteilten Podiumsfläche. Die links und rechts zur Schau gestellten Bühnenelemente wurden zudem durch das flexible EPIX Strip-System von CHAUVET Professional markant in Szene gesetzt. Mit dem unterstützen Pixelmapping boten die LED-Strips vielfältige Möglichkeiten der Effektgestaltung.

„Insgesamt sind wir sehr froh, dass wir bei der Verleihung auf sowohl P2 Veranstaltungstechnik als auch Eventtechnik Südwestfalen zählen konnten! Die von ihnen zur Verfügung gestellten Fixtures von CHAUVET Professional waren ein wichtiger Bestandteil des diesjährigen Bühnendesigns und lieferten beeindruckende Ergebnisse“, resümiert Sebastian Huwig. „Insgesamt war es eine beachtliche Leistung und Unterstützung aller Beteiligten, die hier bei diesem wichtigen Projekt an den Tag gelegt wurde und nahezu beispiellos ist. Vor allem für den Verein Kinderlachen konnte so noch einmal viel Aufmerksamkeit erzeugt werden, die bei ihren Projekten von Bedeutung ist.“

Über CHAUVET:

Das 1990 von Albert und Berenice Chauvet gegründete Unternehmen Chauvet mit Hauptsitz in Miami (USA) zählt zu den führenden Herstellern der Entertainment Technologie Branche. Entwickelt und vertrieben werden die zahlreichen, vielfältigen Produkte unter den Marken CHAUVET Professional, CHAUVET DJ, Iluminarc, Trusst und ChamSys über ein ausgedehntes Händler-Netzwerk in über 100 Ländern. Seit 2018 ist man mit einer eigenen Niederlassung in Bremen auch in Deutschland präsent. Die Chauvet Germany GmbH ist die vierte europäische Tochtergesellschaft und wird geleitet vom langjährigen Branchenexperten Thomas Fischer. Der Firmensitz von Chauvet Germany und dem 12-köpfigen Team befindet sich in der Bruno-Bürgel-Straße 11 in 28759 Bremen. www.chauvetprofessional.eu

Quelle: kwie.medien