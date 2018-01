VPLT und DEAPlus auf der BoE

Auch dieses Jahr sind der VPLT (Verband für Medien- und Veranstaltungstechnik) und die Bildungseinrichtung DEAplus auf der Best of Events 2018 in der Dortmunder Westfalenhalle in Halle 4 E08 vertreten.

Auf dem gemeinsamen Stand von VPLT und DEAplus stehen VPLT Mitgliedern und Interessierten während der Messezeit AnsprechpartnerInnen zum gemeinsamen Austausch zur Verfügung. Der VPLT ist am Seminarprogramm des Safety- und Security Forum beteiligt. Unter Schirmherrschaft des Bundesverbandes Veranstaltungssicherheit (bvvs) werden Fachvorträge und Workshops angeboten. VPLT Mitglieder sind zum Treffen am Mittwoch, den 10. Januar von 15:30 Uhr – 17.00 auf dem Messestand willkommen. Das komplette Seminarprogramm sowie Informationen zur Messe sind erhältlich unter: http://www.boe-messe.de.

Die BOE INTERNATIONAL: Mittwoch, 10.01. – Donnerstag, 11.01.2018, Dortmunder Westfalenhalle: Mittwoch: 10:00 – 18:00 Uhr und Donnerstag: 10:00 – 17:00 Uhr