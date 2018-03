TEQSAS, Vertrieb für professionelle Audio- und Mediensysteme in Hürth bei Köln präsentiert auf der diesjährigen Prolight+Sound seine Produktinnovationen für die Vereinfachung von Beschallungslösungen und dazu ausgewählte Lautsprecher von L-Acoustics.

Vom 10. bis 13. April demonstriert das Team rund um Vertriebsleiter Jörg Hamacher in der Halle 3.1 am Stand D03 seine Kompetenz in der Netzwerktechnologie, seine Servicequalitäten und sein Gespür für Produktentwicklungen rund um das Einrichten von komplexen Soundsystemen.

Neu in der Teqsas-Produktpalette ist das LAP-TEQ Plus, ein Neigungswinkelmesser für die genaue Positionierung von Line Arrays oder Lautsprechergruppen.

Die Ingenieure und Techniker verfügen über langjährige Erfahrung und haben ihre Wurzeln im Touring- und Rental-Bereich. Das Unternehmen ist als einer der deutschen Hauptvertriebe, Certified Provided Distributor, des französischen Lautsprecherherstellers L-ACOUSTICS, der sein Produktportfolio genau gegenüber von TEQSAS zeigt. Der Vertrieb ist ebenfalls als „Authorized Reseller“ für den Verkauf von YAMAHA Pro Audio Produkten bekannt und bietet als Vertriebs- und Servicestützpunkt für SHURE Mikrofone, Kopfhörer, Drahtlos-Systeme und In-Ear-Monitoring für die Veranstaltungsdienstleister an. Die umfassende technische Allround-Expertise ermöglicht dem TEQSAS Service Team, auch viele andere Geräte und Beschallungssysteme hochkarätiger Pro Audio Marken zu reparieren und zu warten. Last but not least entwickelt man bei TEQSAS nützliche Pro Audio Tools in der Sparte TEQSAS PRODUCTS, die Produktionsfirmen das Arbeitsleben erleichtern. Dazu gehören unter anderem das Echtzeit-Netzwerk cyberTEQ-m, die 8-Kanal-Motorsteuerung LAP-TEQ motion, der

Speaker Line Tester TQX und die Verkabelungslösung TEQSAS Bone 8.

Das neue LAP-TEQ Plus ist ein Winkelmesser zur genauen Positionierung von Line Arrays und Gruppen mehrerer Lautsprecher. Es besteht aus dem Sensor Modul, einer Messeinheit, und dem Display-Modul, einer Ableseeinheit. Das LAP-TEQ PLUS Sensor-Modul

wird auf dem Flugrahmen des Arrays angebracht. Sein Druckguss-Aluminium-Gehäuse ist spritzwassergeschützt und Outdoor-geeignet. Zudem arbeitet das neue Sensor-Modul mit einem helleren Laser mit grüner Kreuzoptik. Dieser ermöglicht dem Anwender eine viel bessere Sicht bei vielen Venues mit dunkleren Hintergründen.

Das LAP-TEQ Display-Modul zeigt den horizontalen Winkel der obersten Lautsprecherbox innerhalb eines Winkels von +/- 49,9° mit einer Genauigkeit von 0,1° auf einem LCD-Display an. Die Kalibrierfunktion ermöglicht das Sensor-Modul neu zu kalibrieren, ohne das Sensorgehäuse dabei öffnen zu müssen. Betrieben wird das Display-Modul durch einen verbauten Lithium Polymer Akku, welcher sich per USB aufladen lässt. Durch die Memory-Funktion wird der letzte gemessene Wert beim Ausschalten des Gerätes gespeichert. Dieser wird beim erneuten Einschalten des Gerätes in einer zweiten Reihe angezeigt und hilft so, verschiedene Line Arrays zu vergleichen.

Vertriebsleiter Jörg Hamacher sieht auf der Prolight+Sound ideale Möglichkeiten mit bestehenden und potentiellen Kunden in Kontakt zu kommen: „Das LAPTEQ PLUS empfiehlt sich als Zubehör-Produkt für jeden Lautsprecherhersteller und erfreut sich auch bei Produktionsfirmen und technischen Leitern von Tonabteilungen hoher Beliebtheit. Wir denken nicht nur deutsch, sondern suchen auch international erfahrene Vertriebspartner, die über ein gutes Netzwerk im Pro Audio Bereich verfügen und unsere TEQSAS Produkte global vermarkten helfen.“