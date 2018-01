Technischer Support bei Robe in Ismaning.

Der Support von Robe Geräten am Standort der Niederlassung in Ismaning wird nun von dem Techniker Arne Kalinkus in den Robe Büros angeboten.

Arne Kalinkus ist seit dem 16.11.2017 Serviceleiter von Robe Deutschland in Ismaning bei München. Arne ist ein langjähriger Profi in der Beleuchtungsindustrie. Als gelernter Veranstaltungstechniker konnte er umfangreiche Berufserfahrung sammeln, hat diverse Festinstallationen und Veranstaltungen betreut, sowie in der Werkstatt Service für Geräte durchgeführt. Auf kleinen und großen Messen, Konzerten und Kongressen war er für Licht, Ton und Rigging im Einsatz. Derzeit arbeitet Arne an seinem Meistertitel, den er voraussichtlich in einem Monat erfolgreich abschließen wird.

Die Adresse der Werkstatt befindet sich in den Büroräumen der Robe Deutschland GmbH in Ismaning:

Robe Deutschland GmbH

Carl-Zeiss-Ring 21

D-85737 Ismaning

und zu erreichen ist Arne Kalinkus unter

Tel.: +49 89 9991 9593

Fax: +49 89 9993 9091

E-mail: arne.kalinkus@robelighting.de